AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

ES vive jogo de empurra sobre fiscalização de campanhas em meio à Covid-19

Após ao menos seis políticos do Espírito Santo testarem positivo para a Covid-19, governo quer que TRE proíba comícios e autoridades se esquivam da responsabilidade de fiscalizar

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 21:48
Eventos de campanha eleições municipais 2020
Eventos de campanha durante as eleições municipais de 2020: Edson Magalhães, em Guarapari; Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória, e Euclério Sampaio (DEM), em Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram
Após A Gazeta mostrar que as atividades de campanha das eleições municipais no Espírito Santo têm contrariado o decreto estadual que proíbe comícios e passeatas em todo território capixaba e as recomendações sanitárias do combate à pandemia de Covid-19, estabeleceu-se, por parte das autoridades, um jogo de empurra sobre a quem cabe coibir os atos.
A reportagem procurou o governo do Estado, prefeituras da Grande Vitória, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o Ministério Público Estadual e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para entender: se existe uma proibição, a quem, na prática, cabe a fiscalização?
Na quarta-feira (28), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) havia dito para A Gazeta que a fiscalização seria de competência dos Poderes Executivos municipais e estadual (ou seja, prefeituras e o próprio governo estadual) e da Justiça Eleitoral. 
Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (30), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou que o governo vai recomendar ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que outros Poderes 'se envolvam'". Vai pedir que a Justiça Eleitoral também proíba as atividades.
O anúncio veio em um momento em que ao menos seis políticos do Estado, que estiveram presentes em ações de campanha nestas eleições, a maioria na Grande Vitória, foram diagnosticados com a Covid-19. Um outro segue em isolamento aguardando o resultado do exame.
Acontece que, mesmo sem a determinação do TRE, o decreto do governador é uma norma e já está valendo. Um especialista procurado por A Gazeta garantiu que não há proibição legal nenhuma para que o Estado atue no cumprimento de um decreto em vigor, mesmo que seja em atividades eleitorais. Assim como o TRE pode usar a força policial, a polícia já poderia, e deveria, estar agindo no cumprimento do decreto, avaliou.
Em Ecoporanga, única cidade em risco moderado de contágio no mapa de risco elaborado pelo governo (o restante está em risco baixo), a polícia agiu com base em uma portaria de um juiz eleitoral. Na portaria, no entanto, o juiz se baseia exatamente no decreto do governador para justificar a decisão de proibir eventos públicos. Na ocasião, a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), teve que interromper a participação em uma ação de campanha candidato do partido no município.
Diante do anúncio do secretário de Saúde, procuramos novamente o governo para saber o que poderia ser feito para evitar as aglomerações. Questionamos, também, por que a saída escolhida foi a de apelar para a Justiça Eleitoral. Até a publicação deste texto, no entanto, não tivemos respostas.
Alguns eventos, como um na Capital na última segunda-feira (26), chegam a abrigar milhares de pessoas. Nesse caso, 2 mil. Entre os presentes estavam deputados, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), e secretários do governo estadual. Pelo menos três dos políticos que estiveram por lá foram diagnosticados com coronavírus nos dias seguintes.

O QUE DIZ O MPES

O cenário já poderia ser esperado, considerando que desde as convenções partidárias os partidos pareciam não priorizar a prevenção, realizando eventos em locais sem ventilação e com centenas de pessoas aglomeradas. No mês passado, o promotor de Justiça que coordena o Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público Estadual, Cláudio José Ribeiro Lemos, disse para A Gazeta que as regras sanitárias se sobrepõem às regras eleitorais. Tudo que é permitido no direito eleitoral fica sujeito à permissão dos decretos estaduais e municipais de regras sanitárias, disse, na ocasião.
O procurador-geral de Justiça do MP do Ceará, por exemplo, manifestou-se a favor de pedidos de cassação de chapas que insistirem em realizar aglomerações durante a campanha eleitoral. O MPES voltou a ser procurado nesta sexta-feira (30). Questionamos se existe um posicionamento da instituição a respeito do tema, mas não tivemos respostas até a publicação deste texto.

O QUE DIZ O TRE

O TRE pode agir mediante a provocação dos promotores de Justiça Eleitoral, que têm atuado em processos envolvendo as candidaturas e todo o pleito. Até o momento, o posicionamento da Corte é o de que adotou integralmente o protocolo sanitário aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições. Um dos pontos do protocolo seria a recomendação para que se evite reuniões públicas e comícios. O protocolo, no entanto, foi elaborado para todo o Brasil, não considerando as regras determinadas em cada Estado.
Sobre o pedido do governo, informou, apenas, que não recebeu nenhuma comunicação da Secretaria de Estado da Saúde. Assim que receber, o Tribunal fará a análise do pedido.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

Como as prefeituras foram apontadas pela Secretaria de Estado da Saúde como um dos competentes para realizar a fiscalização, procuramos as administrações de municípios da Grande Vitória, palco de alguns dos maiores eventos, para saber se há uma ação para dispersar as aglomerações.
A maioria afirma que só pode agir diante de denúncias, mesmo os eventos sendo públicos e divulgados nas redes sociais dos próprios candidatos. A prefeitura de Cariacica afirmou que não registrou denúncias de aglomerações durante o período eleitoral e a de Vila Velha susta que em geral, os partidos e as coligações têm respeitado o limite máximo de até 300 pessoas por evento.

Veja Também

Máscara transparente virou moda entre candidatos no ES, mas não é indicada

Pelo menos dois candidatos a prefeito de Cariacica, que têm registros em campanha de rua, tiveram os sintomas da doença. Sandro Locutor (PROS) chegou a ficar na UTI por uma semana e teve alta hospitalar nesta sexta-feira (30), 10 dias após a internaçãoSubtente Assis (PTB) está em casa, isolado, aguardando o resultado do exame. O prefeito de Vila Velha, Max Filho,  candidato à reeleição, também teve o diagnóstico confirmado.
Já a prefeitura de Vitória afirma que não cabe a ela a fiscalização de eventos políticos partidários, contrariando o que disse a Secretaria de Estado da Saúde. A prefeitura afirma que cabe ao município a fiscalização de atividades econômicas, como funcionamento de bares e restaurantes e ao poder Judiciário a fiscalização dos eventos eleitorais.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Eleições 2020: veja os políticos da Grande Vitória com Covid-19

Mais de 700 beneficiários do auxílio emergencial doaram para candidatos no ES

Majeski declara apoio a candidato a prefeito em Vitória. E não é o do PSB

Os perfis de candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Empresa de saneamento básico Aegea
Quando o saneamento avança, a saúde acompanha
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas siglas chegam às notas fiscais; reta final das convenções partidárias
Imagem de destaque
Dia dos Pais deve movimentar R$ 197,4 milhões na economia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados