Covid-19: governo do ES quer que TRE proíba comícios e passeatas

Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anuncia em entrevista que governo pedirá que o TRE-ES proíba comícios e passeatas Crédito: Reprodução/Youtube

A medida veio após ao menos seis políticos, que estiveram presentes em atividades de campanha nas eleições municipais de 2020, testarem positivo para Covid-19 em uma semana. O secretário reafirmou que as atividades estão proibidas por força de decreto do governador e que tais eventos não correspondem a atividades de baixo risco para transmissão.

Nós temos observado que algumas organizações políticas partidárias têm realizado atividades que não correspondem a atividades de baixo risco para transmissão, que não estão respeitando as normas estabelecidas pelo governo e pela Secretaria de Saúde, afirmou. Diante desse cenário, o secretário anunciou que a secretaria vai fazer uma recomendação ao TRE-ES para que outros Poderes se envolvam no processo" de determinar que tais atividades sejam proibidas.

Queremos recomendar que o TRE proíba a realização de atividades de campanha coletiva massivas, tais como comícios e passeatas, até o final das eleições no contexto da pandemia que ainda vivemos no Espírito Santo", anunciou Fernandes.

Inicialmente, a resposta do TRE-ES foi de que adotou integralmente o protocolo sanitário aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições 2020 e que uma das recomendações era a de evitar reuniões públicas e comícios. O TSE, no entanto, preparou o protocolo para todo o Brasil, não considerando a legislação vigente em cada Estado. No Espírito Santo, comícios e passeatas estão proibidos por decretos assinados pelo governador Renato Casagrande (PSB).

Após as declarações do secretário, a reportagem voltou a procurar a assessoria de imprensa do TRE que disse, apenas, que aguarda uma comunicação oficial do governo do Estado.