Candidato em Cariacica, Subtenente Assis está com suspeita de Covid-19

O comunicado informa que o candidato não participaria de uma caminhada, marcada para a tarde de quinta-feira, mas que seria representado pelo vice da chapa, Cristiano Lima (PRTB), o ex-deputado Carlos Manato (sem partido) e a deputada federal Soraya Manato (PSL).
A assessoria do candidato afirmou, na manhã desta sexta-feira (30), que Assis amanheceu se sentindo melhor, mas segue na residência dele aguardando o diagnóstico.
É o quarto político capixaba com suspeita da doença nesta semana. Os demais já tiveram a confirmação de que estão com a Covid-19. Desde segunda-feira (26), o deputado federal Felipe Rigoni (PSB), o deputado estadual e candidato a prefeito de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania) e o prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição, Max Filho (PSDB), sentiram sintomas e, após exames, tiveram o diagnóstico da doença.
Desde o início da campanha, ao menos dois outros já haviam sido diagnosticados: Sandro Locutor (PROS), candidato a prefeito em Cariacica, e Iracy Baltar (Republicanos), candidata a prefeita em Montanha. Locutor ficou internado na UTI, após exame mostrar comprometimento de parte do pulmão. Ele segue internado em um quarto no Hospital Meridional de Cariacica e deve ter alta ainda nesta sexta-feira (30).
Mesmo com as recomendações dos órgãos de saúde para cumprimento das normas de combate ao novo coronavírus, campanhas eleitorais no Espírito Santo estão promovendo aglomerações. Candidatos fazem passeatas, reuniões e eventos, em alguns casos em locais fechados, sem distanciamento entre os participantes e com pessoas sem máscara de proteção.