Deputado federal Felipe Rigoni está com Covid-19

O comunicado afirma que, desde que se sentiu mal, o parlamentar manteve apenas compromissos virtuais. "Rigoni passa bem, está em casa e, seguindo as recomendações médicas, cancelou as agendas previstas para os próximos dez dias". A assessoria também afirma que parte da equipe do parlamentar, que esteve presencialmente com ele, "sempre utilizando máscaras e cumprindo protocolos sanitários de segurança", está isolada.

Foi justamente na segunda-feira (26), aliás, que Rigoni esteve no evento de Gandini. De acordo com informações da assessoria do candidato do Cidadania, 2 mil pessoas estiveram lá. Já a assessoria do deputado federal, após a publicação desta reportagem, informou que os sintomas surgiram horas após ele sair do local. Até então Rigoni não suspeitava estar infectado, ainda de acordo com a assessoria.