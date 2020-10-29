AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coronavírus

Deputado federal Felipe Rigoni está com Covid-19

Parlamentar começou a apresentar sintomas na última segunda-feira (26); diagnóstico foi confirmado pela assessoria de Rigoni nesta quinta (29)

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 13:43
Deputado federal Felipe Rigoni (PSB)
Felipe Rigoni (PSB) em foto de arquivo em discurso na Câmara dos Deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar nesta quinta-feira (29). De acordo com a nota, Rigoni começou a se sentir mal na segunda-feira (26). O deputado está em casa, em isolamento.
O comunicado afirma que, desde que se sentiu mal, o parlamentar manteve apenas compromissos virtuais. "Rigoni passa bem, está em casa e, seguindo as recomendações médicas, cancelou as agendas previstas para os próximos dez dias". A assessoria também afirma que parte da equipe do parlamentar, que esteve presencialmente com ele, "sempre utilizando máscaras e cumprindo protocolos sanitários de segurança", está isolada.
Nos últimos dias o deputado esteve presente em ações de campanha de candidatos em vários municípios, como a de Lucas Scaramussa (DC), em Linhares; Dalton Moraes (Novo), em Vila Velha, e Fabrício Gandini (Cidadania), em Vitória.
Foi justamente na segunda-feira (26), aliás, que Rigoni esteve no evento de Gandini. De acordo com informações da assessoria do candidato do Cidadania, 2 mil pessoas estiveram lá. Já a assessoria do deputado federal, após a publicação desta reportagem, informou que os sintomas surgiram horas após ele sair do local. Até então Rigoni não suspeitava estar infectado, ainda de acordo com a assessoria.
Estiveram presentes no evento de Gandini ainda o deputado federal Josias Da Vitória (Cidadania), os deputados estaduais Alexandre Quintino (PSL) e Luciano Machado (PV) e secretários do governo estadual.
Nesta quarta-feira (28), Gandini anunciou que começou a sentir os sintomas da doença, fez o exame e aguarda o resultado em isolamento. 
Ao menos dois candidatos receberam o diagnóstico de Covid-19 durante a campanha: Iracy Baltar (Republicanos), prefeita de Montanha e candidata a reeleição, e Sandro Locutor (PROS), candidato a prefeito de em Cariacica. Locutor chegou a passar dias internado na UTI, e segue internado em um quarto sem previsão de alta.

Veja Também

Covid-19: campanha eleitoral no ES tem aglomeração e descumprimento de regras

Máscara transparente virou moda entre candidatos no ES, mas não é indicada

Prefeito de Vila Velha, Max Filho testa positivo para Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira como será novo trajeto da BR 101 em obra entre Fundão e Ibiraçu no ES
Imagem de destaque
Nove meses: investigação sobre trânsito na Enseada do Suá ainda não "nasceu"
Imagem de destaque
Justiça condena mulher que chamou bispo de 'comunista' no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados