Deputado federal Felipe Rigoni está com Covid-19

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar nesta quinta-feira (29). De acordo com a nota, Rigoni começou a se sentir mal na segunda-feira (26). O deputado está em casa, em isolamento.
O comunicado afirma que, desde que se sentiu mal, o parlamentar manteve apenas compromissos virtuais. "Rigoni passa bem, está em casa e, seguindo as recomendações médicas, cancelou as agendas previstas para os próximos dez dias". A assessoria também afirma que parte da equipe do parlamentar, que esteve presencialmente com ele, "sempre utilizando máscaras e cumprindo protocolos sanitários de segurança", está isolada.
Nos últimos dias o deputado esteve presente em ações de campanha de candidatos em vários municípios, como a de Lucas Scaramussa (DC), em Linhares; Dalton Moraes (Novo), em Vila Velha, e Fabrício Gandini (Cidadania), em Vitória.
Foi justamente na segunda-feira (26), aliás, que Rigoni esteve no evento de Gandini. De acordo com informações da assessoria do candidato do Cidadania, 2 mil pessoas estiveram lá. Já a assessoria do deputado federal, após a publicação desta reportagem, informou que os sintomas surgiram horas após ele sair do local. Até então Rigoni não suspeitava estar infectado, ainda de acordo com a assessoria.
Estiveram presentes no evento de Gandini ainda o deputado federal Josias Da Vitória (Cidadania), os deputados estaduais Alexandre Quintino (PSL) e Luciano Machado (PV) e secretários do governo estadual.
Ao menos dois candidatos receberam o diagnóstico de Covid-19 durante a campanha: Iracy Baltar (Republicanos), prefeita de Montanha e candidata a reeleição, e Sandro Locutor (PROS), candidato a prefeito de em Cariacica. Locutor chegou a passar dias internado na UTI, e segue internado em um quarto sem previsão de alta.