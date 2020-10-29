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Leonel Ximenes

Polícia interrompe ato eleitoral da vice-governadora no interior do ES

Caminhada de Jaqueline Moraes provocou aglomeração em Ecoporanga, cidade com risco moderado de Covid-19

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 19:18

Públicado em 

29 out 2020 às 19:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A aglomeração na praça de Ecoporanga em torno da vice-governadora
A aglomeração na praça de Ecoporanga em torno da vice-governadora Crédito: Divulgação
vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) foi obrigada, pela polícia, a interromper uma caminhada de campanha do candidato a prefeito Zé Mendes (PSB), em Ecoporanga, no Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (29).
Após os policiais militares atenderem à ocorrência, os seguranças da vice-governadora logo decidiram retirá-la do local. A movimentação foi denunciada pelo PSD, partido do prefeito e candidato à reeleição, Elias Dalcol.
Os policiais, segundo apurou a coluna, informaram à vice-governadora sobre a Portaria 361/2020, assinada pelo juiz eleitoral Bruno Fritoli Almeida, proibindo esses eventos públicos em Ecoporanga.

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O documento do juiz cita inclusive o Decreto 4636-R, de 19 de abril de 2020, do governador Renato Casagrande, que proíbe a realização de comícios, passeatas, shows e afins, enquanto durar o estado de emergência em saúde pública em decorrência da pandemia.
Ecoporanga é um dos municípios mais atingidos pela pandemia de Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), é a única cidade do Estado que está com risco moderado; as 77 outras estão com risco baixo.
Jaqueline com seus aliados em Ecoporanga
Jaqueline com o candidato a prefeito Zé Mendes (à direita) e a vice, Jordimar, em Ecoporanga Crédito: Divulgação
Em áudio enviado à coluna, a vice-governadora disse que está em férias de 26 de outubro a 14 de novembro, véspera do primeiro turno das eleições municipais. Ela afirma que sabia que Ecoporanga está em risco moderado e que é proibido concentração pública na cidade, mas alega que a aglomeração aconteceu independemente da sua vontade.

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“Eu marquei realmente com o candidato a prefeito e o vice-prefeito que nós iríamos fazer uns vídeos na praça de Ecoporanga. Eu sabia que a Ecoporanga estava em risco moderado, eu conheço a legislação e sei que não pode ter nenhum tipo de manifestação com aglomeração na cidade, mas nós marcamos na praça e foram chegando alguns vereadores e começou realmente a ver o início de aglomeração”, admite Jaqueline.
A vice-governadora afirma que não descumpriu a lei e atendeu o pedido da Polícia Militar para encerrar a caminhada, que depois da praça foi feita no comércio local: “Infelizmente a coisa às vezes foge um pouquinho do nosso controle agora nesta reta final de campanha eleitoral. Em nenhum momento eu descumpri a ordem judicial. Pediram para sair, eu saí, prontamente atendendo e reconhecendo o trabalho da Polícia Militar, que estava sendo feito com muita excelência, porque estava tava cumprindo uma ordem judicial”, elogiou.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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