Polícia interrompe ato eleitoral da vice-governadora no interior do ES

A aglomeração na praça de Ecoporanga em torno da vice-governadora Crédito: Divulgação

vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) foi obrigada, pela polícia, a interromper uma caminhada de campanha do candidato a prefeito Zé Mendes (PSB), em Ecoporanga , no Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (29).

Após os policiais militares atenderem à ocorrência, os seguranças da vice-governadora logo decidiram retirá-la do local. A movimentação foi denunciada pelo PSD, partido do prefeito e candidato à reeleição, Elias Dalcol.

Os policiais, segundo apurou a coluna, informaram à vice-governadora sobre a Portaria 361/2020, assinada pelo juiz eleitoral Bruno Fritoli Almeida, proibindo esses eventos públicos em Ecoporanga.

O documento do juiz cita inclusive o Decreto 4636-R, de 19 de abril de 2020, do governador Renato Casagrande , que proíbe a realização de comícios, passeatas, shows e afins, enquanto durar o estado de emergência em saúde pública em decorrência da pandemia.

Ecoporanga é um dos municípios mais atingidos pela pandemia de Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), é a única cidade do Estado que está com risco moderado; as 77 outras estão com risco baixo.

Jaqueline com o candidato a prefeito Zé Mendes (à direita) e a vice, Jordimar, em Ecoporanga Crédito: Divulgação

Em áudio enviado à coluna, a vice-governadora disse que está em férias de 26 de outubro a 14 de novembro, véspera do primeiro turno das eleições municipais. Ela afirma que sabia que Ecoporanga está em risco moderado e que é proibido concentração pública na cidade, mas alega que a aglomeração aconteceu independemente da sua vontade.

“Eu marquei realmente com o candidato a prefeito e o vice-prefeito que nós iríamos fazer uns vídeos na praça de Ecoporanga. Eu sabia que a Ecoporanga estava em risco moderado, eu conheço a legislação e sei que não pode ter nenhum tipo de manifestação com aglomeração na cidade, mas nós marcamos na praça e foram chegando alguns vereadores e começou realmente a ver o início de aglomeração”, admite Jaqueline.