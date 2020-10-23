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Pandemia

Mapa de Risco: apenas Ecoporanga permanece com risco moderado para Covid

Os demais 77 municípios capixabas estão em risco baixo da contaminação para o coronavírus, cálculo que considera  elementos como taxa de ocupação e número de testes para essa classificação

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 18:45
Mapa de risco 26 de outubro
Mapa de risco 26 de outubro Crédito: Governo do ES
O novo Mapa de Risco divulgado nesta sexta-feira (23) mostra que somente uma cidade do Espírito Santo  está na classificação de risco moderado de convivência com o coronavírus. Ecoporanga, no extremo Norte do Estado, é o único município que destoa do restante do mapa, pois os demais 77 municípios estão em risco baixo e não há nenhum em risco alto. 
 O Mapa de Risco e as regras que cada nível de classificação possui  terão vigência entre a próxima segunda-feira (26) e o domingo (01). No mapa da última semana,  Anchieta, Conceição da Barra e Santa Teresa estavam em risco moderado.
Mapa de risco 26 de outubro
Mapa de risco 26 de outubro Crédito: Governo do ES
A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A taxa de ocupação, atualmente, é de 39%.  A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.
O Governo do Espírito Santo descreve que o Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

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