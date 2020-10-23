Mapa de Risco: apenas Ecoporanga permanece com risco moderado para Covid

Mapa de risco 26 de outubro Crédito: Governo do ES

O novo Mapa de Risco divulgado nesta sexta-feira (23) mostra que somente uma cidade do Espírito Santo está na classificação de risco moderado de convivência com o c oronavírus Ecoporanga , no extremo Norte do Estado, é o único município que destoa do restante do mapa, pois os demais 77 municípios estão em risco baixo e não há nenhum em risco alto.

O Mapa de Risco e as regras que cada nível de classificação possui terão vigência entre a próxima segunda-feira (26) e o domingo (01). No mapa da última semana, Anchieta, Conceição da Barra e Santa Teresa estavam em risco moderado.

Mapa de risco 26 de outubro Crédito: Governo do ES

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A taxa de ocupação, atualmente, é de 39%. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.