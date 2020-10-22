Covid-19: número de casos de assintomáticos chama a atenção no ES

Depois de o número de casos da Covid-19 ultrapassar a marca de 1 mil confirmados em um período de 24 horas pela primeira vez em dois meses, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atribuiu a alta da curva a uma maior testagem e também às aglomerações. Nas redes sociais, o secretário Nésio Fernandes divulgou na manhã desta quinta-feira (22) números que mostram além do grande número de diagnósticos um dado que chamou a atenção: a grande parcela de contaminados assintomáticos.
Em publicações feitas em seu perfil no Twitter, o secretário de Estado da Saúde citou o aumento de casos dos últimos dias e deu um panorama das confirmações. Nésio Fernandes afirmou que dos últimos 3.340 casos confirmados por teste laboratorial, 2.012 foram diagnosticados pelo teste PCR-RT que reconhece a pessoa com o vírus ativo no organismo e 1.328 foram confirmados pelo teste IgG que reconhece um contato anterior com a doença.
Dos 2.012 confirmados pelo teste PCR, 123 eram pacientes assintomáticos. No entanto, o número de assintomáticos do teste IgG chamou a atenção: do total de 1.328 confirmados, 1.142 não apresentaram sintomas. Somando os diagnosticados nos dois tipos de testes, são 1.265 assintomáticos que estão ou já tiveram contato com o vírus.
VACINA
O secretário também comentou nas redes sociais o impasse sobre a compra da vacina imunizante contra o coronavírus após o presidente Jair Bolsonaro desautorizar o Ministério da Saúde a comprar 46 milhões de doses do Coronavac, alegando que os brasileiros não serão feitos de cobaia. Nésio afirmou que questões político-ideológicas não podem impedir de salvar vidas e a economia.
As vacinas da Pfizer, Coronavax e a Sputnik V concluirão 2020 com término da fase III de desenvolvimento, validando segurança e eficácia delas: todas até dezembro/janeiro solicitar autorização da ANVISA e já devem ter disponibilidade produtiva para início de 2020. Negociar neste momento com todas é a decisão mais segura e republicana, junto com a disponibilidade da Vacina da AstraZeneca/Fiocruz e as doses disponibilizadas pela adesão a iniciativa Covax Facility da OMS, podemos ter a garantia de uma imunização ampla ainda em 2021, destacou.
Por fim, citou indiretamente o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o momento é de acertar como país e unir brasileiros e brasileiras.
Estão convencidos da necessidade da vacinação ampla da população: Ministério da Saúde, Secretários de Estado e Secretários Municipais da saúde, Governadores/Prefeitos, juízes, órgãos de controle, meios de comunicação, setor produtivo, setor de serviços... a ampla maioria do povo... o futuro do país, salvar vidas e a economia, dependem da decisão de um só homem. O momento é de acertar como país e unir os brasileiros e brasileiras, completou.