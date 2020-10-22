Covid-19: número de casos de assintomáticos chama a atenção no ES

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do ES, inaugura leitos na Santa Casa de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

Em publicações feitas em seu perfil no Twitter, o secretário de Estado da Saúde citou o aumento de casos dos últimos dias e deu um panorama das confirmações. Nésio Fernandes afirmou que dos últimos 3.340 casos confirmados por teste laboratorial, 2.012 foram diagnosticados pelo teste PCR-RT  que reconhece a pessoa com o vírus ativo no organismo  e 1.328 foram confirmados pelo teste IgG  que reconhece um contato anterior com a doença.

Dos 2.012 confirmados pelo teste PCR, 123 eram pacientes assintomáticos. No entanto, o número de assintomáticos do teste IgG chamou a atenção: do total de 1.328 confirmados, 1.142 não apresentaram sintomas. Somando os diagnosticados nos dois tipos de testes, são 1.265 assintomáticos que estão ou já tiveram contato com o vírus.

Sobre o aumento de casos destes dias no ES, dos últimos 3.340 confirmados por teste laboratorial:

2.012 diagnosticados com PCR-RT, sendo 123 assintomáticos.

1.328 diagnosticados por IgG com "Teste Rápido" ou exame sorológico do inquérito/censo escolar, sendo 1.142 assintomáticos — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) October 22, 2020

VACINA

As vacinas da Pfizer, Coronavax e a Sputnik V concluirão 2020 com término da fase III de desenvolvimento, validando segurança e eficácia delas: todas até dezembro/janeiro solicitar autorização da ANVISA e já devem ter disponibilidade produtiva para início de 2020. Negociar neste momento com todas é a decisão mais segura e republicana, junto com a disponibilidade da Vacina da AstraZeneca/Fiocruz e as doses disponibilizadas pela adesão a iniciativa Covax Facility da OMS, podemos ter a garantia de uma imunização ampla ainda em 2021, destacou.

Por fim, citou indiretamente o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o momento é de acertar como país e unir brasileiros e brasileiras.