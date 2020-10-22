Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nos últimos testes

Covid-19: número de casos de assintomáticos chama a atenção no ES

Pelas redes sociais, secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que dos últimos 3.340 casos confirmados por testes laboratoriais para detectar quem está ou já teve contato com o vírus, 1.265 são assintomáticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 12:13

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 12:13

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do ES, inaugura leitos na Santa Casa de Colatina
Nésio Fernandes, secretário de Saúde do ES, inaugura leitos na Santa Casa de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Depois de o número de casos da Covid-19 ultrapassar a marca de 1 mil confirmados em um período de 24 horas pela primeira vez em dois meses, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atribuiu a alta da curva a uma maior testagem e também às aglomerações. Nas redes sociais, o secretário Nésio Fernandes divulgou na manhã desta quinta-feira (22) números que mostram  além do grande número de diagnósticos  um dado que chamou a atenção: a grande parcela de contaminados assintomáticos.
Em publicações feitas em seu perfil no Twitter, o secretário de Estado da Saúde citou o aumento de casos dos últimos dias e deu um panorama das confirmações. Nésio Fernandes afirmou que dos últimos 3.340 casos confirmados por teste laboratorial, 2.012 foram diagnosticados pelo teste PCR-RT  que reconhece a pessoa com o vírus ativo no organismo  e 1.328 foram confirmados pelo teste IgG  que reconhece um contato anterior com a doença.
Dos 2.012 confirmados pelo teste PCR, 123 eram pacientes assintomáticos. No entanto, o número de assintomáticos do teste IgG chamou a atenção: do total de 1.328 confirmados, 1.142 não apresentaram sintomas. Somando os diagnosticados nos dois tipos de testes, são 1.265 assintomáticos que estão ou já tiveram contato com o vírus.

Veja Também

Covid-19: subsecretário atribui aumento de casos a maior testagem e aglomerações no ES

Médico capixaba conta o que sentiu ao tomar duas doses da vacina Coronavac

VACINA

O secretário também comentou nas redes sociais o impasse sobre a compra da vacina imunizante contra o coronavírus após o presidente Jair Bolsonaro desautorizar o Ministério da Saúde a comprar 46 milhões de doses do Coronavac, alegando que os brasileiros não serão feitos de cobaia. Nésio afirmou que questões político-ideológicas não podem impedir de salvar vidas e a economia.
As vacinas da Pfizer, Coronavax e a Sputnik V concluirão 2020 com término da fase III de desenvolvimento, validando segurança e eficácia delas: todas até dezembro/janeiro solicitar autorização da ANVISA e já devem ter disponibilidade produtiva para início de 2020. Negociar neste momento com todas é a decisão mais segura e republicana, junto com a disponibilidade da Vacina da AstraZeneca/Fiocruz e as doses disponibilizadas pela adesão a iniciativa Covax Facility da OMS, podemos ter a garantia de uma imunização ampla ainda em 2021, destacou.
Por fim, citou indiretamente o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o momento é de acertar como país e unir brasileiros e brasileiras.
Estão convencidos da necessidade da vacinação ampla da população: Ministério da Saúde, Secretários de Estado e Secretários Municipais da saúde, Governadores/Prefeitos, juízes, órgãos de controle, meios de comunicação, setor produtivo, setor de serviços... a ampla maioria do povo... o futuro do país, salvar vidas e a economia, dependem da decisão de um só homem. O momento é de acertar como país e unir os brasileiros e brasileiras, completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados