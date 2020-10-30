AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

Vice-governadora tira férias para ajudar seus aliados na campanha

Para poder se dedicar integralmente à campanha de candidatos do PSB e aliados que disputam prefeituras por todo o Estado, Jaqueline Moraes (PSB) tirou férias do cargo por 20 dias, até a véspera do 1° turno

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:40

Públicado em 

30 out 2020 às 17:40
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Jaqueline Moraes, militante do PSB e articuladora política do partido nesta eleição municipal no ES
Jaqueline Moraes, militante do PSB e articuladora política do partido nesta eleição municipal no ES Crédito: Amarildo
Para poder se dedicar integralmente à campanha de aliados que disputam prefeituras por todo o Estado, a vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), tirou férias do cargo por 20 dias, oficialmente. Suas férias tiveram início na última segunda-feira (26) e vão até 14 de novembro, véspera do 1º turno das eleições municipais. Assim, ela reassumirá o cargo de vice-governadora do Estado exatamente no dia da votação.
Antes mesmo da licença, desde o período das convenções partidárias (em setembro), Jaqueline tem se engajado bastante na campanha de candidatos que fazem parte do grupo político do governador Renato Casagrande e apoiam o atual governo, principalmente aqueles que são filiados ao PSB, partido dela e de Casagrande.
No Espírito Santo, o PSB é de longe o partido que mais lançou candidatos próprios na disputa majoritária: o partido concorre à prefeitura de 38 municípios. Em Vitória, tem o vice-prefeito Sérgio Sá; na Serra, o deputado estadual Bruno Lamas; em Cariacica, o ex-vereador Saulo Andreon. Jaqueline está envolvida na campanha de todos, sobretudo na de Saulo, pois Cariacica é a sua cidade.
Curiosamente, seu próprio marido, Adilson Avelina, também é candidato a prefeito em Cariacica, mas sem o apoio eleitoral de Jaqueline.
A vice-governadora também está pessoalmente envolvida na campanha de muitos candidatos no interior, filiados ao PSB ou a partidos aliados.
De acordo com nota oficial da assessoria de imprensa de Jaqueline, “a vice-governadora solicitou que seu período de férias coincidisse com o momento mais crucial das campanhas eleitorais nos municípios, e de modo que pudesse melhor colaborar com candidatos do PSB e dos partidos aliados. Nessa condição, a vice-governadora deixa de utilizar as estruturas inerentes ao cargo, exceto a segurança, indispensável e obrigatória. Somente essa semana ela percorreu 17 cidades das regiões norte e noroeste do ES, levando palavra de apoio e incentivo, e com especial atenção às candidaturas femininas dos partidos parceirizados (sic)”.

MAS ENTÃO…

Se, saindo de férias, a vice-governadora “deixa de utilizar as estruturas inerentes ao cargo”, isso significa então que ela estava usando essa estrutura antes (carro oficial, por exemplo) para cumprir compromissos de campanha?

SEM FÉRIAS

A eleição não tira férias no Palácio da Fonte Grande. E, por extensão, no Palácio Anchieta.

SOCIALISTAS CORRENDO ATRÁS

As primeiras pesquisas da série Ibope/Rede Gazeta não vieram boas para os candidatos do PSB na Grande Vitória. Para correr atrás do prejuízo, Saulo Andreon tratou de mudar seu nome de urna, de “Professor Saulo” para “Saulo Andreon”. Enquanto isso, na Serra, também precisando remar bastante para alcançar Sérgio Vidigal (PDT), Bruno Lamas (PSB) licenciou-se do mandato na Assembleia para concentrar-se integralmente na campanha a prefeito. 

TODO DIA UM 7 A 1 PARA PROFESSORES NESTE PAÍS

Nas atuais eleições, estão sobrando candidatos que se apresentam orgulhosamente como “coronel”, “capitão”, “delegado”... Isso sem falar nos “doutores” (isto é, médicos) de sempre… Enquanto isso, um dos poucos candidatos que ostentava “professor” no nome de urna volta atrás porque a direção da sua campanha constata que isso poderia estar a prejudicá-lo na lembrança do eleitorado.

Veja Também

Polícia interrompe ato eleitoral da vice-governadora no interior do ES

BOM PARA CASAGRANDE

Por outro lado, o massacre que o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, tem imposto aos oponentes até o momento, sempre de acordo com os números do Ibope, é a “salvação do reino” do PSB para o governador Renato Casagrande. Por enquanto, nos sete maiores municípios do Estado, Coelho é o único candidato do PSB que se apresenta com chances reais (e, no caso dele, muito reais) de se sagrar vitorioso nas urnas.

ALIÁS, MELHOR AINDA...

De quebra, independentemente de filiação partidária, Coelho se soma a uma lista de grandes aliados políticos que Casagrande estaria “conseguindo” eleger, mesmo mantendo distanciamento social/eleitoral de palanques, em todas as cidades mais importantes do Estado (exceto em Linhares, onde o favoritismo é todo de Guerino Zanon). Isso com base nos resultados (parciais) da primeira rodada da série Ibope/Rede Gazeta: 

Veja Também

Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!

Nas primeiras sondagens, publicadas de 13 a 25 de outubro, os líderes foram, respectivamente: Gandini e Coser (Vitória); Max Filho e Neucimar (Vila Velha); Euclério e Sandro Locutor (Cariacica); Vidigal (Serra); Coelho (Cachoeiro); Guerino Balestrassi (Colatina); e Zanon (Linhares).

FULL HOUSE

Se fosse um jogo de pôquer, poderíamos dizer que Casagrande tem nas mãos um “full house”. A casa é grande. E está cheia de aliados. Vamos ver como virá a próxima mão do governador nas pesquisas.
CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

Covid-19: governo do ES quer que TRE proíba comícios e passeatas

Prefeito de Vitória, Luciano Rezende está com Covid-19

Sandro Locutor sai do hospital após 10 dias internado com Covid-19

Candidato em Cariacica, Subtenente Assis está com suspeita de Covid-19

Candidato em Vitória, Gandini é diagnosticado com Covid-19

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Jaqueline Moraes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Previsão do tempo: El Niño provoca clima de extremos no Brasil em agosto, com calor atípico e ciclone a caminho
O senador Magno Malta e sua filha, Maguinha Malta, durante a Convenção Estadual do PL
Quem é o homem que tem os ouvidos de Lorenzo Pazolini
redes sociais; comunicação; marketing; omnichannel
Nós somos verdadeiros caçadores de intenções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados