Bolsonaro exibe santinhos de candidatos e pede votos em transmissão nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem usado transmissões ao vivo nas redes sociais para pedir votos para aliados que disputam as eleições municipais em todo o país. Ele já citou nomes de candidatos que concorrem ao cargo de prefeito e a vereador em diferentes Estados, mas, até agora, nenhum dos seus apoiadores no Espírito Santo foi lembrado.

Your browser does not support the audio element. Candidatos do ES ficam de fora de horário eleitoral gratuito de Bolsonaro

Todos os três têm associado as candidaturas à figura do presidente e já participaram de manifestações pró-Bolsonaro. Essa dedicação, contudo, ainda não foi reconhecida nem pelo Planalto, nem pelos eleitores. Em pesquisas eleitorais, eles não aparecem bem posicionados.

Nesta quinta-feira (04), ele exibiu santinhos e pediu votos para candidatos a vereador, entre eles seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos) , que concorre à reeleição no Legislativo do Rio de Janeiro. Citou, ainda, aqueles que concorrem para prefeito, como Marcelo Crivella (Republicanos), também no Rio, e Celso Russomano (Republicanos), em São Paulo.

Candidatos de cidades menores também têm tido espaço na transmissão do presidente. Ele declarou apoio a pelo menos dez concorrentes nos municípios de Belo Horizonte, Fortaleza, Santos, Manaus e Boa Vista.

Mas no Espírito Santo, onde Bolsonaro obteve 63% dos votos em 2018, os candidatos não têm recebido a mesma atenção. Nas lives, nem sequer foram mencionados.

Na Capital, o deputado estadual Capitão Assumção se destaca como representante deste grupo. Ele faz questão de citar Bolsonaro na propaganda eleitoral e exibe fotos do presidente no material de campanha e em seu gabinete na Assembleia Legislativa.

O parlamentar é um seguidor fiel do chefe do Executivo federal e já participou de manifestações pró-Bolsonaro em Brasília.

O militar também exibe, em suas redes sociais, fotos com o presidente e, assim como Assumção, defende o uso hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O medicamento não tem eficácia comprovada cientificamente contra o novo coronavírus.

Concorrendo pelo PSL, partido que preside no município canela-verde e pelo qual Bolsonaro foi eleito, Amarildo Lovato se declara o candidato de Bolsonaro em Vila Velha.