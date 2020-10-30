Subtenente Assis: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

O candidato a prefeito de Cariacica Subtenente Assis (PTB) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do militar é a décima terceira e última da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (26) e seguem até esta sexta-feira (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS), foi convidado e confirmou a entrevista, mas após testar positivo para a Covid-19 e ser internado a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder para a realização da entrevista.
Subtenente Assis tem 38 anos e é subtenente do Corpo de Bombeiros. É a quarta eleição que disputa: a primeira, em 2014, concorreu a deputado estadual pelo PRB; em 2016, tentou ser vereador pelo PP; e em 2018 disputou o Senado pelo PSL. Em 2020, disputa a prefeitura pelo PTB. O vice na chapa é Cristiano Lima, do PRTB. A aliança dos dois partidos no município foi arranjada pelas lideranças nacionais. Veja o perfil completo dele aqui.
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.