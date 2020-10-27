Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cariacica

Candidatos a prefeito de Cariacica foram entrevistas por A Gazeta sobre suas propostas Crédito: Arte Geraldo Neto

A Gazeta a participar da série de entrevistas com perguntas sobre a posição deles e as propostas sobre as áreas como economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Os candidatos que disputam o cargo de prefeito de Cariacica nas eleições de 2020 foram convidados pora participar da série de entrevistas com perguntas sobre a posição deles e as propostas sobre as áreas como economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública.

Eles responderam a perguntas sobre o que pretendem fazer em relação a esses temas. Além dos questionamentos dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas pelos eleitores pelas redes sociais de A Gazeta.

Todos os 14 candidatos registrados na Justiça Eleitoral concederam entrevistas. Sandro Locutor (PROS) não participou, num primeiro momento, por ter sido diagnosticado com Covid-19 . Ele chegou a ficar internado na UTI do Hospital Meridional, em Cariacica. Após receber alta , a entrevista foi gravada e publicada. Foram realizadas as mesmas cinco perguntas para cada postulante ao cargo de prefeito do município.

Os vídeos começaram a ser publicados na segunda-feira (26) e divulgados até sexta (30). Com exceção da de Locutor, que foi ao ar no dia 06 de novembro. A ordem de exibição das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

ADILSON AVELINA (PSC)

Avelina foi vereador de Cariacica por um mandato, em 2008. Na ocasião, foi eleito pelo PP e foi presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Marido da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), é a terceira vez que tenta conquistar os votos para sentar na cadeira de prefeito do município. Antes, tentou pelo PSD em 2012 e pelo PSB em 2016. No último pleito, teve 11.726 votos e não foi para o segundo turno. Em 2020, disputa a vaga pelo PSC em uma chapa puro-sangue, com o comerciante João Campos como vice.

BIA BIANCARDI (PMB)

É a primeira vez que a empresária Bianca Biancardi vai ser testada nas urnas. Dona de um salão de beleza tradicional do município, Bia vai disputar as eleições pelo PMB em uma chapa puro-sangue, tendo a cabelereira Josi como vice. Ambas são mulheres trans e, de acordo com o partido, é a primeira chapa de mulheres trans que disputam uma prefeitura no Estado.

CÉLIA TAVARES (PT)

Célia é a aposta do deputado federal Helder Salomão (PT), ex-prefeito de Cariacica por dois mandatos, para ocupar a cadeira de chefe do Executivo municipal. A petista foi secretária municipal da Educação durante os dois mandatos de Helder, que ainda é uma liderança política forte na cidade. É a terceira eleição que Célia disputa, porém a primeira para prefeitura. Antes, foi vice na chapa do candidato do PT, Roberto Carlos, ao governo estadual em 2014 e, em 2018, concorreu ao Senado, teve 164.845 votos e não foi eleita.

CELSO ANDREON (PSD)

Celso Andreon (PSD) é professor, formado em filosofia e ciências políticas e pós-graduando em gestão pública. Foi seminarista da Arquidiocese de Vitória. Aos 47 anos, está em seu segundo mandato consecutivo como vereador de Cariacica, nos dois foi eleito pelo PT. Em 2016, foi reeleito com 2.186 votos. Em 2014 e 2018, disputou uma vaga na Assembleia Legislativa, mas não teve sucesso. No último pleito, concorreu pelo PRTB e teve 6.706 votos. Em outubro do ano passado, filiou-se ao PSD, partido pelo qual disputa as eleições de 2020.

DR. HERALDO LEMOS (PCDOB)

É médico, ginecologista e obstetra. Foi vereador de Cariacica por três mandatos: 1988 e 1992 pelo PL e 2004 pelo PMDB. Em 2008 tentou se reeleger pelo mesmo partido e em 2012 concorreu a vereador pelo PV, mas nas duas ocasiões não foi eleito. Dr. Heraldo foi um dos parlamentares acusados pelo Ministério Público Estadual de nepotismo, por nomear parentes para trabalhar em seus gabinetes e outros cargos administrativos. O processo é de 2006 e houve condenação em primeira instância.

DR. HELCIO COUTO (PP)

Dr. Helcio Couto (PP) é médico ginecologista e obstetra e atua na área há 43 anos. Carioca, mudou-se para o Espírito Santo para estudar medicina na Emescam. Foi vereador de Cariacica por um mandato, em 2009, e secretário de Saúde durante as gestões de Vicente Santório, Cabo Camata e Jesus Vaz. Durante sua atuação na Câmara focou bandeiras ligadas à saúde.

DR. MOTTA (DC)

Dr. Motta (DC) é médico, formado pela UFES com especialização em pediatria na UFF. Foi soldado no Exército por cinco anos, chegando a ser 1º tenente. Aos 38 anos é a primeira vez que vai concorrer em uma eleição e tem como vice o administrador Adriano Pires, do PL. Os dois partidos caminharam juntos desde o início das negociações na pré-campanha.

EUCLÉRIO SAMPAIO (DEM)

Euclério Sampaio tem 56 anos, é advogado e aposentado da Polícia Civil. Atualmente, está em seu quinto mandato como deputado estadual. Na última eleição, teve 21.661 votos. Estão em sua coligação Republicanos, Podemos, Cidadania, Avante e PMN. Embora o governador Renato Casagrande (PSB) não tenha subido em palanques ou expressado verbalmente apoio a nenhum candidato na cidade, o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), aliado de Casagrande e amigo de Euclério, diz que o demista conta com apoio do governador. O PSB de Casagrande tem candidato próprio em Cariacica, Saulo Andreon.

IVAN BASTOS (MDB)

Ivan Bastos (MDB) é formado em Ciências da Religião e pós-graduado em Gestão Pública. Atualmente, é pastor da Assembleia de Deus e presidente Confrateres  Convenção Fraternal dos Ministros das Assembleias de Deus do Espírito Santo. Em 2020, concorre em uma chapa pura, com o presidente municipal da legenda, Benízio Lázaro, como vice.

JOEL DA COSTA (PSL)

Joel da Costa (PSL) é cabo da reserva da Polícia Militar. Está em seu primeiro mandato como vereador de Cariacica, para o qual foi eleito com 3.671 votos pelo PMDB. Passou pelo Cidadania, partido pelo qual disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, em 2018, sem sucesso, e disputa a prefeitura, em 2020, pelo PSL. É a primeira vez que vai tentar o cargo no Executivo municipal. Tem como vice Geane Resende (Patriota).

MARCOS BRUNO (REDE)

Marcos Bruno foi vereador de Cariacica por um mandato, assumindo em 2013. No ano seguinte, foi eleito deputado estadual. Nas duas ocasiões pelo PRTB. Em 2016 disputou a prefeitura já pelo partido Rede, mas teve 27.794 votos e não foi para o segundo turno. Em 2018, tentou voltar à Assembleia Legislativa, sem sucesso. Sua vice é a advogada Edilamara Rangel, também da Rede.

SANDRO LOCUTOR (PROS)

Sandro Locutor (PROS) é jornalista, bacharel em direito e graduado em Gestão Pública. Aos 49 anos, o candidato do PROS já foi vereador de Cariacica e deputado estadual por dois mandatos, de 2011 a 2014. No último pleito teve 17.190 votos. Chegou a concorrer ao cargo de deputado federal em 2018, mas não foi eleito.

SAULO ANDREON (PSB)

Saulo Andreon (PSB) foi vereador de Cariacica por dois mandatos: 2001 e 2008, nas duas ocasiões pelo PT. Em 2008, disputou a prefeitura do município pelo PRTB, mas não se elegeu. Durante o primeiro mandato do atual prefeito, Juninho (Cidadania), Saulo foi secretário de Educação por um ano e também ocupou a vaga de assessor da Secretaria Estadual de Educação durante o atual governo de Casagrande.

SUBTENENTE ASSIS (PTB)

Esta é a quarta eleição que Subtenente Assis disputa. Tentou ser deputado estadual em 2014, pelo PRB; disputou a Câmara Municipal em 2016 pelo PP e o Senado pelo PSL em 2018. Em 2020, concorre a prefeito pelo PTB, partido a que se filiou a convite do presidente nacional da sigla, ex-deputado federal Roberto Jefferson.