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Eleições 2020

Joel da Costa: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

A Gazeta entrevistou o vereador e candidato para comandar Cariacica pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia local, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Veja o vídeo

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 15:17
O vereador e candidato a prefeito de Cariacica Joel da Costa (PSL) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do vereador é a décima da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta-feira (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS), foi convidado e confirmou a entrevista, mas após testar positivo para a Covid-19 e ser internado a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Joel da Costa foi confirmado como candidato a prefeito de Cariacica pelo PSL em convenção neste sábado (12)
Joel da Costa é candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Facebook/Joel da Costa
Joel da Costa (PSL) é cabo da reserva da Polícia Militar. Está em seu primeiro mandato como vereador de Cariacica, para o qual foi eleito com 3.671 votos pelo PMDB. Passou pelo Cidadania, partido pelo qual disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, em 2018, sem sucesso, e disputa a prefeitura, em 2020, pelo PSL. É a primeira vez que vai tentar o cargo no Executivo municipal. Tem como vice Geane Resende (Patriota). Veja o perfil completo dele aqui.

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COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.

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