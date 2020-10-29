Joel da Costa: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

O vereador e candidato a prefeito de Cariacica Joel da Costa (PSL) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do vereador é a décima da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta-feira (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS), foi convidado e confirmou a entrevista, mas após testar positivo para a Covid-19 e ser internado a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Joel da Costa (PSL) é cabo da reserva da Polícia Militar. Está em seu primeiro mandato como vereador de Cariacica, para o qual foi eleito com 3.671 votos pelo PMDB. Passou pelo Cidadania, partido pelo qual disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, em 2018, sem sucesso, e disputa a prefeitura, em 2020, pelo PSL. É a primeira vez que vai tentar o cargo no Executivo municipal. Tem como vice Geane Resende (Patriota). Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.