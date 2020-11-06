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Eleições 2020

Sandro Locutor: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

A Gazeta entrevistou o candidato a comandar Cariacica pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia local, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Veja o vídeo

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:34
O candidato a prefeito de Cariacica Sandro Locutor (PROS)  responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do ex-deputado estadual é a última da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos.
A entrevista com o candidato foi feita em uma data posterior à dos demais candidatos no município porque Locutor esteve internado no Hospital Meridional, em Cariacica, com diagnóstico de Covid-19, por 10 dias. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 foram publicadas entre os dias 26 e 30 de outubro. A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral. Como Sandro Locutor estava hospitalizado na semana das entrevistas, o vídeo com as propostas do candidato do PROS foi publicado nesta sexta-feira (06).
Sandro Locutor (PROS)
Sandro Locutor é candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Sandro Locutor foi vereador de Cariacica, eleito em 2004, e deputado estadual por dois mandatos. Um dos candidatos alinhados ao governador Renato Casagrande (PSB), Locutor foi subsecretário da Casa Civil para Relações Institucionais do governo estadual e assessor especial do Detran. O vice em sua chapa é Geli Siqueira (PSDB), filho da vereadora de Cariacica Ilma Siqueira (PSDB). Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cariacica

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, embora não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

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