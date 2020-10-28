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Eleições 2020

Euclério Sampaio: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

A Gazeta entrevistou o candidato a comandar Cariacica pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia local, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Veja o vídeo

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 15:15
O deputado estadual e candidato a prefeito de Cariacica Euclério Sampaio (DEM) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do deputado é a oitava da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas na segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS) foi convidado e confirmou a entrevista, mas, após testar positivo para a Covid-19 e ser internado, a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Euclério Sampaio é candidato a prefeito de Cariacica pelo DEM
Euclério Sampaio é candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Assessoria
Euclério Sampaio (DEM) é deputado estadual, está em seu quinto mandato na Assembleia Legislativa, sendo eleito em 2002 e 2006, assumindo como suplente em 2012 e sendo eleito novamente em 2014 e 2018. Durante sua vida política,  já passou por PTB, PMN, PDT e DC. Disputa em 2020 pelo DEM.  Sua vice é a Enfermeira Edna, do Avante. Veja o perfil completo dele aqui.

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COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.

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