Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Célia Tavares: veja as propostas da candidata a prefeita de Cariacica

A Gazeta entrevistou a ex-secretária municipal de Educação e candidata para comandar Cariacica pelos próximos quatro anos. Saiba o que ela propõe para economia local, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:17

A candidata a prefeita de Cariacica Célia Tavares (PT) responde a perguntas sobre as propostas dela para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista da petista é a terceira da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta-feira (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral. 
O candidato Sandro Locutor (PROS) foi convidado e até confirmou a entrevista, mas após testar positivo para a Covid-19 e ser internado a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Célia Tavares é candidata a prefeita de Cariacica  Crédito: Reprodução/Facebook
Célia Tavares foi secretária municipal da Educação durante os oito anos de mandato do ex-prefeito de Cariacica Helder Salomão (PT). Aos 55 anos, é a terceira eleição que disputa, mas a primeira para tentar comandar a cidade. Antes, era vice na chapa de Roberto Carlos (PT), candidato a governador do Estado em 2014 e tentou se eleger para senadora em 2018, sem sucesso. Veja o perfil completo dela aqui.

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.

O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados