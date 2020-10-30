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Eleições 2020

Saulo Andreon: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

A Gazeta entrevistou o candidato a comandar Cariacica pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia local, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Veja o vídeo

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 15:31
O candidato a prefeito de Cariacica Saulo Andreon (PSB) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do candidato é a décima segunda da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas na segunda-feira (26) e seguem até esta sexta (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS) foi convidado e até confirmou a entrevista, mas, após testar positivo para a Covid-19 e ser internado, a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista. Ele recebeu alta hospitalar nesta sexta.
Saulo é candidato a prefeito de Cariacica pelo PSB
Saulo é candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Assessoria de Imprensa
Saulo Andreon foi vereador de Cariacica por dois mandatos, entre 2001 e 2008. Nas duas ocasiões, foi eleito pelo PT.  É a segunda vez que disputa a prefeitura, a primeira foi em 2008, pelo PRTB. Saulo foi secretário municipal da Educação por um ano durante o primeiro mandato do atual prefeito, Juninho (Cidadania). Também foi assessor de gestão da secretaria da Educação do governo Renato Casagrande (PSB). Sua vice é Vaninha, do PDT. Veja o perfil completo dele aqui.

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cariacica

O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

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