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Eleições 2020

Marcos Bruno: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

A Gazeta entrevistou o candidato para comandar Cariacica pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia local, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Veja o vídeo

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 15:22
O candidato a prefeito de Cariacica Marcos Bruno (Rede) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do ex-deputado estadual é a décima primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta-feira (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS), foi convidado e confirmou a entrevista, mas após testar positivo para a Covid-19 e ser internado a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Marcos Bruno é candidato a prefeito pela Rede
Marcos Bruno é candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Assessoria de Imprensa
Marcos Bruno foi vereador e presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cariacica por um mandato, assumindo o cargo em 2013. Em 2014, foi eleito deputado estadual, nas duas ocasiões pelo PRTB. Desde 2015 é filiado ao partido Rede, pelo qual disputou a prefeitura de Cariacica em 2016, teve 27.749 votos e não conseguiu ir para o segundo turno. Em 2018 tentou voltar a cadeira de deputado estadual, sem sucesso. Em uma chapa puro-sangue, sua vice é a advogada Edilamara Rangel. Veja o perfil completo dele aqui.

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COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.

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