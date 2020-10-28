Dr. Motta: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

O candidato a prefeito de Cariacica Dr. Motta (DC) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do médico é a sétima da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas na segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS) foi convidado e confirmou a entrevista, mas, após testar positivo para a Covid-19 e ser internado, a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Dr. Jovarci Motta é médico pediatra. Foi soldado do Exército por cinco anos, chegando ao posto de 1º tenente. Aos 38 anos, é a primeira vez que concorre em uma eleição. Ao seu lado na chapa está Adriano Pires (PL), como vice. Veja o perfil completo dele aqui.
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.