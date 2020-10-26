Eleições 2020

Adilson Avelina: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

A Gazeta entrevistou o ex-vereador e candidato para comandar Cariacica pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia local, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Veja o vídeo

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:08

O ex-vereador e candidato a prefeito de Cariacica Adilson Avelina (PSC) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do ex-vereador é a primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta-feira (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral. 
O candidato Sandro Locutor (PROS) foi convidado e até confirmou a entrevista, mas, após testar positivo para a Covid-19 e ser internado, a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Adilson Avelina, candidato a prefeito de Cariacica pelo PSC
Adilson Avelina é candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Rerodução/Facebook
Adilson Avelina tem 51 anos e concorre ao cargo de prefeito pelo PSC. Marido da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), foi vereador e presidente da Câmara Municipal por um mandato, em 2008. Sem coligar com nenhum partido, Avelina tem como vice o comerciante, também do PSC, João Campos. Veja o perfil completo dele aqui

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e o Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.

