Dr. Heraldo: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

O ex-vereador e candidato a prefeito de Cariacica Dr. Heraldo Lemos (PCdoB) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do ex-vereador é a quinta da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas na segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta-feira (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS), foi convidado e confirmou a entrevista, mas, após testar positivo para a Covid-19 e ser internado, a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Dr. Heraldo Lemos é médico ginecologista. Foi vereador de Cariacica por três mandatos, sendo eleito em 1988 e 1992 pelo PL e em 2004 pelo PMDB. Em seus dois últimos mandatos foi presidente da Mesa Diretora da Casa. Aos 70 anos, é a primeira vez que o candidato disputa a prefeitura. Sem alianças com outras siglas, o candidato concorre em chapa puro-sangue, com Jaques Policial Federal (PCdoB) como vice. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.