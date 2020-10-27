AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

Dr. Heraldo: veja as propostas do candidato a prefeito de Cariacica

A Gazeta entrevistou o candidato a comandar Cariacica pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para economia local, saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Veja o vídeo

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 15:39
O ex-vereador e candidato a prefeito de Cariacica Dr. Heraldo Lemos (PCdoB) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, saúde, infraestrutura, educação e segurança. A entrevista do ex-vereador é a quinta da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020 começaram a ser publicadas na segunda-feira (26) e serão divulgadas até sexta-feira (30). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O candidato Sandro Locutor (PROS), foi convidado e confirmou a entrevista, mas, após testar positivo para a Covid-19 e ser internado, a conversa foi desmarcada. Uma nova data será agendada, assim que o candidato puder, para a realização da entrevista.
Dr. Heraldo Lemos, candidato à Prefeitura de Cariacica pelo PCdoB
Dr. Heraldo Lemos é candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram
Dr. Heraldo Lemos é médico ginecologista. Foi vereador de Cariacica por três mandatos, sendo eleito em 1988 e 1992 pelo PL e em 2004 pelo PMDB. Em seus dois últimos mandatos foi presidente da Mesa Diretora da Casa. Aos 70 anos, é a primeira vez que o candidato disputa a prefeitura. Sem alianças com outras siglas, o candidato concorre em chapa puro-sangue, com Jaques Policial Federal (PCdoB) como vice. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cariacica

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo  Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Vitória, Vila Velha e Cariacica têm mais candidatos policiais no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torta de biscoito com doce de leite
Dia do Biscoito: sobremesa cremosa e crocante é dica para servir na data
Dois carros caem na entrada de igreja em Vila Velha
Carro desce ladeira, bate em outro e os dois caem na entrada de igreja em Vila Velha
Imagem de destaque
Mais jogos e mais polêmicas: o que deu certo e o que deu errado na maior Copa de todos os tempos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados