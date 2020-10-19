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Eleições 2020

Capitão Assumção: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

A Gazeta entrevistou o deputado estadual e candidato para comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 10:03

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 10:03

O candidato a prefeito de Vitória Capitão Assumção (Patriota) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança,  mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do deputado estadual é a primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 serão publicadas desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral. 
Capitão Assumção é candidato a prefeito de Vitória
Capitão Assumção é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Assessoria de Capitão Assumção
Capitão Assumção tem 57 anos e é deputado estadual desde 2019. É o primeiro mandato dele nesse cargo. Ingressou na Polícia Militar em 1983 e foi para a inatividade em 2009, quando assumiu o mandato de deputado federal, até 2011, pelo PSB, como suplente de Neucimar Fraga (PSD). Hoje no Patriota, ele já teve passagem, além do PSB, por PROS, PRB, PMB, Solidariedade e PSL. Veja o perfil completo dele aqui

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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