Capitão Assumção: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

O candidato a prefeito de Vitória Capitão Assumção (Patriota) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do deputado estadual é a primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 serão publicadas desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Capitão Assumção tem 57 anos e é deputado estadual desde 2019. É o primeiro mandato dele nesse cargo. Ingressou na Polícia Militar em 1983 e foi para a inatividade em 2009, quando assumiu o mandato de deputado federal, até 2011, pelo PSB, como suplente de Neucimar Fraga (PSD). Hoje no Patriota, ele já teve passagem, além do PSB, por PROS, PRB, PMB, Solidariedade e PSL. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.