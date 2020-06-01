Deputado do ES desrespeita decreto do DF e vai a protesto sem máscara

Diretor de segurança da Assembleia, Subtenente Assis; Alcemir Rodrigues e Walter Matias, assessores de Assumção; e o deputado estadual Capitão Assumção, em protesto pró-Bolsonaro em Brasília Crédito: Reprodução/Instagram

Em Brasília, quem não usar máscara pode responder por crime de infração de medida sanitária preventiva, de acordo com regra em vigor desde o dia 30 de abril. Quem for flagrado sem adotar a medida pode ser autuado e multado a partir de R$ 2 mil.

"Estamos finalizando nossa manifestação contra a ditadura da toga, nós jamais sairemos das ruas e jamais permitiremos qualquer tipo de ditadura. O STF tem que se submeter às suas obrigações constitucionais, nenhum Poder é superior a outro Poder. Temos que estar vigilantes para que os três Poderes sejam harmônicos, para que o nosso presidente Bolsonaro faça as mudanças que tem que fazer e que o Brasil seja uma nação exemplo: Deus, pátria, família, disse Assumção, em um vídeo em sua página.

Durante a manifestação, que se concentrou em vários pontos da Praça dos Três Poderes, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou o local. Ele foi ao Palácio do Planalto e, de lá, acenou para manifestantes. Em seguida, ele montou em um cavalo da Polícia Militar e cavalgou próximo ao Planalto, saudando apoiadores.

ASSESSORES E DIRETOR DA ASSEMBLEIA TAMBÉM PARTICIPARAM

Além do parlamentar, os assessores parlamentares Walter Matias e Alcemir Rodrigues, lotados no gabinete de Assumção, também estiveram com o deputado na manifestação e não usavam máscaras, em imagens publicadas nas redes sociais. Ex-candidato a senador pelo PSL e aliado de Assumção na coleta de assinaturas do Aliança pelo Brasil, partido que Jair Bolsonaro tenta criar, o diretor de segurança legislativa Sérgio de Assis Lopes, o Subtenente Assis, também participou do protesto. Na manhã desta segunda-feira (1º), Assumção participou de uma reunião virtual da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa.

ASSUMÇÃO: "MÁSCARA NÃO SERVE PARA PORCARIA NENHUMA"

A reportagem tentou contato com o deputado, por telefone, mas ele não atendeu às ligações ou respondeu às mensagens. Na sessão virtual da Assembleia Legislativa desta segunda-feira (1º), Assumção comentou o episódio e disse que foi à manifestação como "cidadão", protestar contra o STF, e minimizou o uso de máscaras.

"Estava fazendo valer nosso direito de livre manifestação do pensamento, na frente do STF. Essa máscara não serve para porcaria nenhuma. Estava lá contra a ditadura da toga. Muitos cidadãos, na semana passada, foram molestados porque um ministro achou que podia ser delegado, promotor e juiz. Daqui a pouco não vamos poder se manifestar", discursou.

Contudo, o Ministério da Saúde e especialistas reforçam a eficácia da máscara no combate à Covid-19. Estudos apontam que as máscaras atuam como barreira mecânica para impedir que gotículas de saliva contaminem ambientes, além de diminuir a possibilidade de quem usa ser infectado pelo vírus.

"As pesquisas apontam que os tecidos mais comuns disponíveis no mercado oferecem uma boa filtragem, mas quem utiliza a máscara tem proteção máxima apenas se estiver bem ajustada à face", afirma o engenheiro molecular e professor da Universidade de Chicago, Supratik Guha, que é um dos autores de um estudo que mostra a eficácia da máscara.

DIRETOR DA ASSEMBLEIA DISSE QUE SÓ TIROU MÁSCARA PARA FOTOS

Assis disse que manifestar apoio ao presidente é um dever seu, "como parte desse governo e como cidadão". Ele afirmou que todos usaram as máscaras, mas retiraram para fazer as fotos.