Lula aparece na TV pedindo votos para João Coser em Vitória

O ex-presidente Lula apareceu em propaganda eleitoral de João Coser (PT) na TV nesta quarta-feira (11) Crédito: Reprodução

Em uma rara aparição na propaganda eleitoral do PT em Vitória , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos para o ex-prefeito e candidato ao Executivo da Capital João Coser (PT) nesta quarta-feira (11). Apesar da recomendação do partido de usar as campanhas municipais para defender o legado de Lula, o ex-presidente foi citado poucas vezes pelo petista capixaba na corrida eleitoral.

Mas, desta vez, a quatro dias do primeiro turno das eleições 2020, o ex-presidente protagonizou o horário eleitoral gratuito, no tempo destinado a Coser. Lula reforçou a capacidade de diálogo do ex-prefeito, citado nominalmente, fez elogios à sua gestão e o classificou como "melhor prefeito da história de Vitória".

"Seja como deputado estadual, deputado federal ou como prefeito, o João sempre mostrou capacidade de dialogar e de buscar o que o povo precisa. Quem quer retomar o crescimento de Vitória, que quer uma cidade mais justa com trabalho, com planejamento e com alguém competente e experiente, no dia 15 de novembro vote João Coser", disse o ex-presidente.

Esta foi apenas a segunda vez que Lula apareceu na propaganda de Coser. A primeira foi em 27 de outubro, após recomendação do partido , quando o candidato dedicou espaço para defender a anulação, no Supremo Tribunal Federal (STF), da condenação do líder petista no caso do triplex do Guarujá.

Na ocasião, um vídeo que fazia a defesa do ex-presidente, encaminhado pela direção nacional do partido, foi exibido. Já no vídeo feito pela campanha de Coser, que foi ao ar naquele mesmo dia, ele não defendeu, pessoalmente, a anulação, mas homenageou Lula, que também fazia aniversário.

"Lula tem minha admiração. É um homem que busca um mundo melhor e mais justo para todos. Parabéns, amigo. Parabéns, Lula", disse o candidato. Em outubro, o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) da direção do PT reclamou da campanha de Coser, entre as de outras capitais , que estariam "escondendo" a imagem do presidente.

O pouco uso da cor vermelha e da estrela símbolo do partido, que fazem parte da identificação da agremiação, também tem sido observada no material de campanha de Coser. O candidato aparece na pesquisa Ibope em Vitória, divulgada em 3 de novembro, como o que tem o maior percentual de intenções de voto, liderando com 26% da preferência dos entrevistados, na pesquisa estimulada

ASSUMÇÃO EXIBIU DISCURSO DE BOLSONARO CONTRA FUNDO ELEITORAL

Se a polarização das eleições de 2018 entre o então candidato à presidência Jair Bolsonaro (eleito pelo PSL, hoje sem partido) e Lula estava tímida nos pleitos da Grande Vitória , nesta quarta-feira (11) ela ocupou um espaço considerável.

O deputado estadual e candidato a prefeito Capitão Assumção (Patriota), usou, no horário eleitoral gratuito na TV, parte de um discurso do atual presidente pedindo que os eleitores não votem em quem usa recursos do Fundo Eleitoral. Esse trecho já vinha sendo utilizado nos últimos dias pelo parlamentar. No vídeo, Bolsonaro não cita nem pede votos especificamente para Assumção.