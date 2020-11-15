TSE: lentidão na totalização dos votos atrasa divulgação dos resultados das eleições

Site do TRE-ES está demorando em atualizar Crédito: Reprodução site TRE-ES

Os resultados das eleições municipais no Espírito Santo devem sair um pouco mais tarde neste domingo (15). De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocorreu um problema na comunicação entre o sistema de totalização dos votos e o de divulgação dos dados, o que vem causando a demora dos resultados em todo o país.

A situação não é exclusiva do Espírito Santo. Todos os Estados do país devem ter seus resultados divulgados mais tarde do que o tradicional. Em São Paulo apenas 0,39% dos votos foram totalizados até o momento, enquanto no Rio de Janeiro foram apuradas 6,87% das urnas.

De acordo com o TSE, o processo de totalização é realizado normalmente, porém, com o atual problema na transmissão dos dados, não é possível realizar a divulgação dos dados. A Corte Eleitoral não deu previsão de quando a situação será resolvida.

? De acordo com o ministro @LRobertoBarroso, atual presidente do @TSEjusbr, os dados divulgados por um grupo de hackers seriam de vazamentos antigos e não apresentam relação com os sistemas de totalização dos votos e das urnas, que não funcionam conectadas à internet. pic.twitter.com/Vu6L75KUXf — Aos Fatos (@aosfatos) November 15, 2020

MUDANÇA NA FORMA DE TOTALIZAÇÃO

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo (TRE-ES), o fato de o TSE ter assumido a totalização dos votos pode estar contribuindo para a demora.

Até a última eleição, em 2018, a totalização dos votos era realizada nos data centers dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Dessa forma, cada órgão fazia a recepção, a verificação e soma dos votos, e cabia ao TSE realizar a leitura desses bancos de dados e, também, a divulgação dos resultados.

Porém, neste ano, o TSE assumiu a totalização dos votos, enquanto deixou a apuração por conta dos TREs. Com isso, as informações precisam primeiro chegar ao TSE para depois serem divulgadas.