Barroso diz que ataque hacker tentou derrubar sistema, mas foi neutralizado

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luí­s Roberto Barroso, durante entrevista coletiva. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso, disse que as medidas tomadas pelo órgão para prevenir a invasão de ataques contribuíram para a instabilidade no aplicativo e-Título neste domingo (15).

Mesmo assim, houve uma tentativa de derrubada do sistema do tribunal neste domingo. Segundo o ministro, o ataque foi totalmente neutralizada pelo TSE com a ajuda de empresas de telefonia.

Segundo o ministro, a origem da investida teria sido provavelmente de fora do país e "com um grande volume de tentativas", mas não entrou em maiores detalhes.

Sobre a instabilidade do aplicativo do TSE, Barroso disse que, por conta da invasão da rede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na semana passada, o TSE resolveu desligar um de seus dois servidores da rede.

A medida, que era para reforçar a segurança do sistema do tribunal, acabou causando sobrecarga no servidor. Mais cedo, o ministro havia atribuído o problema à instalação do aplicativo das eleições aos eleitores "que deixaram para baixar em cima da hora".

"Obviamente, houve um subdimensionamento ou problema técnico, sobretudo causado pelo desligamento de um dos servidores, uma coisa que não queria que tivesse acontecido, mas ocorreu. Tivemos uma dificuldade e vamos consertar já para o segundo turno", disse.