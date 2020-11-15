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Eleições 2020

Ministro da Economia Paulo Guedes não viaja ao Rio para votar

Sua zona eleitoral fica no bairro de Ipanema e a informação foi divulgada por sua assessoria de imprensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 19:00

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:00

Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência pública virtual do Congresso
Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência pública virtual do Congresso Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, permaneceu em Brasília e não compareceu à sua zona eleitoral, no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio, neste domingo de votação do primeiro turno das eleições municipais. A informação foi divulgada pela sua assessoria de imprensa.
Na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consta que a zona eleitoral de Guedes é a Escola Municipal José Linhares, em Ipanema, no bairro vizinho ao da sua residência, no Leblon.

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Nascido em 1949, o ministro carioca tem 71 anos e, por lei, não é obrigado a votar. Antes da pandemia de Covid-19, Guedes costumava despachar em seu gabinete no Rio, onde permanecia durante o fim de semana. Mas não tem sido visto na cidade nos últimos meses.
Desde o fim da semana passada, o ministro tem sido questionado sobre um possível pagamento adicional do auxílio emergencial a moradores do Amapá, que estão em esquema de rodízio de fornecimento de energia, afetados por um apagão de eletricidade. Ontem, Guedes se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. O tema do encontro não foi divulgado.

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