Veja como foi o dia de votação dos candidatos em Cariacica

A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva

A maioria dos candidatos à Prefeitura de Cariacica votaram pela manhã e aproveitaram o resto do dia para visitar algumas regiões do município. Em média, os aspirantes ao cargo de prefeito demoraram 10 segundos para registrar o voto na urna.

À frente das pesquisas, Sandro Locutor (PROS) e Euclério Sampaio (DEM), chegaram aos locais de votação acompanhados por familiares e apoiadores, respectivamente. Euclério chegou às 7 horas, no Colégio Passionista, no bairro Jardim América, acompanhado do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos). Usando máscara, ele cumprimentou eleitores e apoiadores.

Às 10h45 foi a vez do candidato Sandro Locutor (PROS), votar na Escola Maria Paiva, no bairro São Geraldo. Ele estava acompanhado da esposa e do filho de 2 anos, mas os dois tiveram que esperar do lado de fora da escola. Ele se diz confiante quanto ao segundo turno e vai aguardar o resultado das urnas na Praça da Conquista, em Castelo Branco.

Assim como Euclério, quem votou às 7h foi o concorrente Dr. Heraldo (PCdoB). Ele chegou na EMEF Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá, acompanhado pelo motorista, demorando em torno de 15 segundos para votar.

Dr. Helcio (PP) registrou seu voto, por volta das 8h, na EEEF Pautila Rodrigues Xavier, em Jardim América. Ele foi acompanhado das netas de 7 e 10 anos, mas as meninas não puderam entrar na escola por conta da orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A candidata Célia Tavares (PT) gastou cerca de 30 segundos para exercer seu direito de votar. Ela, que vota na Escola José Maria Ferreira, no Bairro Nova Brasília, chegou ao local acompanhada do pai, seu Carlinhos, de 91 anos. Além dele, o deputado e ex-prefeito de Cariacica, Helder Salomão e o candidato a vice Wanderlei Thomas acompanharam a petista.

Celso Andreon (PSD) foi votar às 10 horas, na EMEF Nilton Gomes, em Cruzeiro do Sul. Ele foi sozinho e demorou cerca de 10 segundos. O candidato Adilson Avelina (PSC) também foi sozinho e votou às 11 horas, na EEEFM Theodomiro Ribeiro, em Novo Horizonte. O tempo de votação foi em torno de 10 segundos. Os dois candidatos não fizeram registro de foto.

Subtenente Assis (PTB) votou no início da manhã no colégio Polivalente, no bairro Morada de Santa Fé. O Dr. Motta (DC) registrou o voto na escola Jesus Cristo Rei, no bairro São Francisco, e Ivan Bastos (MDB) na escola Zaira Manhaes de Andrade, em Nova Rosa da Penha I.

O candidato Marcos Bruno, votou por volta das 10h30 na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, em Porto de Santana. Bia Biancardi (PMB) registoru o voto, às 10 horas, na EMEF Pedro Venturim, Rosa da Penha.

Saulo Andreon (PSB) votou acompanhado da vice-governadora Jaqueline Moraes. A seção do candidato é na Escola Estadual Hunney Everest Piovesan, a poucos metros da casa onde mora há mais de 47 anos. Bastante conhecido na região, ele foi abordado e cumprimentou diversos eleitores do local.

Joel da Costa (PSL) deixou para registrar o voto na parte da tarde, na Cmei Darcy Cardoso, em Santana.