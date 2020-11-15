Vila Velha: candidatos registram voto pela manhã

Atual prefeito e candidato à reeleição em Vila Velha, Max Filho (PSDB) votou em colégio do Centro Crédito: José Carlos Schaeffer

Candidatos a prefeito de Vila Velha registraram o voto pela manhã em diversos pontos do município neste domingo (15). De todos os postulantes à cadeira maior da administração municipal, Max Filho (PSDB), Amarildo Lovato (PSL), Neucimar Fraga (PSD), Coronel Wagner (PL) e Cláudia Autista (PRTB) confirmaram os votos para vereador e prefeito entre 10h e 12h.

O atual prefeito e candidato à reeleição, Max Filho (PSDB) votou às 10h25 no Colégio Marista, no Centro. Acompanhado da esposa Simone, Max chegou cumprimentando eleitores e apoiadores de campanha. O tucano levou cerca de um minuto para registrar os votos de vereador e prefeito.

Ele usava máscara e levou a própria caneta para registro do voto, como orienta a Justiça Eleitoral. Após votar, o atual prefeito conversou brevemente com a imprensa. Max destacou o trabalho de campanha feito de forma diferente em meio a pandemia  ele contraiu o novo coronavírus e ficou 10 dias em isolamento  e disse estar com sentimento de dever cumprido.

Foi uma campanha de vereador, diferente, sem comícios, de reuniões pequenas. Foi tocada pelas reuniões de vereadores, tudo isso em meio à pandemia. Fui infectado pelo coronavírus, fiquei 10 dias em isolamento sem sair do quarto, foi tudo diferente. Agora vou acompanhar o dia de votação e, depois das 17h aguardar a apuração em casa. O sentimento é de dever cumprido, completando quatro anos de mandato e confiante em construir uma nova vitória", completou.

Prefeito e candidato à reeleição em Vila Velha, Max Filho (PSDB) votou em colégio do Centro acompanhado da esposa Simone Crédito: José Carlos Schaeffer

O candidato Neucimar Fraga (PSD) votou às 11:40, na Universidade de Vila Velha (UVV), em Boa Vista. Neucimar, que já foi prefeito da cidade, estava acompanhado da sua esposa, filhos, assessores e apoiadores.

A princípio, o candidato votaria no bairro Soteco, onde começou a sua carreira política, mas ao conferir o local de votação, nesta manhã, descobriu que, na verdade, a seção dele estava na UVV. Essa mudança pegou a equipe do candidato e apoiadores de surpresa.

Neucimar disse à imprensa estar confiante na sua eleição. "Nós fizemos uma campanha limpa, pensando na cidade e não em atacar outros candidatos. Então estou confiante que seremos eleitos", afirmou o candidato.

Neucimar Fraga (PSD) votou no final da manhã no bairro Boa Vista, após mudança do local da seção Crédito: Daniel Reis

O candidato Coronel Wagner (PL) confirmou o voto em uma seção eleitoral do bairro Ibes, por volta de 10h30, quando o candidato chegou até o local de votação, no colégio Florentino Avidos, acompanhado da esposa. Após votar, Coronel Wagner destacou o trabalho realizado durante a campanha.

Fizemos uma campanha com o coração, com o que acreditamos que é verdade e que é possível fazer. Uma campanha propositiva e sem acusação a nenhum candidato, apenas mostrando nosso conhecimento adquirido em 27 anos de gestão pública no Corpo de Bombeiros Militar com propostas que visam principalmente a melhoria da qualidade de vida da sociedade, ressaltou.

Coronel Wagner votou em seção eleitoral no bairro Ibes, em Vila Velha Crédito: Alberto Campos

Já o empresário e candidato pelo PSL, Amarildo Lovato, votou na Praia da Costa. Lovato chegou ao local de votação, no Centro Educacional Praia da Costa, por volta das 11 horas acompanhado do filho Ayrton, e acenou para eleitores e apoiadores durante a confirmação do voto para vereador e prefeito.

Hoje, mais uma vez eu exerci o meu dever cívico. Votei com consciência, na companhia do meu filho Ayrton, a quem eu sempre dei o melhor exemplo. Obrigado a cada um de vocês pela companhia nessa jornada. Seguiremos cada dia mais juntos, unidos por um propósito: Transformar o Espírito Santo! Avança, destacou.

Amarildo Lovato (PSL) votou em seção eleitoral no bairro Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Assessoria Amarildo Lovato

A candidata a prefeita de Vila Velha, Cláudia Autista (PRTB), registrou o voto no Colégio Castro Alves, em Itapoã. Acompanhada de apoiadores, Cláudia confirmou o voto para vereador e prefeito por volta de 10h15. Ela reclamou da falta de oportunidades para mostrar o trabalho, mas disse que o primeiro passo foi dado.

Cumpri o que foi predito. Vim de uma forma honrosa, honesta e não justa. Porque a Justiça não há numa eleição quando uma pessoa não tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. A minha expectativa é de que o primeiro passo foi dado, para que a corrupção no Brasil acabe. Agora é esperar o resultado, e o povo terá o gestor que merece, disse.

Candidata Cláudia Autista (PRTB) vota em Vila Velha Crédito: Alexandre Reis