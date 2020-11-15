Disque-Eleições do TRE-ES recebeu mais de 2 mil ligações neste domingo

Em entrevista coletiva no fim da manhã deste domingo (15), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que, nas primeiras horas de votação, 12 ocorrências de crimes eleitorais foram registradas e 7 pessoas foram detidas no Espírito Santo. O disque-Eleições da Corte Eleitoral realizou mais de dois mil atendimentos do começo do dia até o início da tarde do domingo.
Os dados foram detalhados pelo presidente do TRE-ES, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, pelo secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, e pelo delegado regional de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo, Leonardo Rabello. O grupo pontuou, ainda, que 40 urnas eletrônicas apresentaram algum problema e 13 tiveram que ser trocadas.
Segundo o desembargador Meira Brasil, o TRE-ES possui 1,2 mil urnas à disposição para eventuais trocas. Ele ressaltou a importância do voto neste momento histórico para o país: É um prazer exercer um direito de votar, nas eleições todas as pessoas estão no mesmo patamar, uma vez que o voto vale igualmente para todos os indivíduos.
E-TÍTULO COM PROBLEMAS
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Samuel Meira Brasil Júnior, explicou que a lentidão no aplicativo do TSE, o e-Título, acontece pelo fluxo alto de pessoas acessando o dispositivo. Devido a isso, eleitores que querem baixar o aplicativo, estão encontrando dificuldades e eleitores que estão tentando justificar seu voto tem tido demora no funcionamento do programa.
"Por motivos de segurança, há uma limitação de acesso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que depende do fluxo da rede. Há uma quantidade inimaginável de acessos", explicou o presidente.
Meira Brasil informou ainda que eleitores que desejam justificar seu voto pelo aplicativo precisam estar em cidades diferentes das que votam, já que o aplicativo possui um programa de geolocalização para saber se eleitor está em sua cidade eleitoral ou não.
*Israel Zuqui é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.
Correção
15/11/2020 - 3:22
O nome do serviço de atendimento por telefone para orientações e denúncias do Tribunal Regional Eleitoral é Disque-Eleições, e não Disque-Denúncia como estava escrito no título e na reportagem. A palavra foi corrigida.