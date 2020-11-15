Disque-Eleições do TRE-ES recebeu mais de 2 mil ligações neste domingo

Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, presidente do TRE-ES, informou que 12 ocorrências de crimes eleitorais foram registradas da manhã até o início da tarde de votação Crédito: Divulgação/TRE-ES

Em entrevista coletiva no fim da manhã deste domingo (15), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que, nas primeiras horas de votação, 12 ocorrências de crimes eleitorais foram registradas e 7 pessoas foram detidas no Espírito Santo . O disque-Eleições da Corte Eleitoral realizou mais de dois mil atendimentos do começo do dia até o início da tarde do domingo.

Os dados foram detalhados pelo presidente do TRE-ES, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, pelo secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, e pelo delegado regional de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo, Leonardo Rabello. O grupo pontuou, ainda, que 40 urnas eletrônicas apresentaram algum problema e 13 tiveram que ser trocadas.

Segundo o desembargador Meira Brasil, o TRE-ES possui 1,2 mil urnas à disposição para eventuais trocas. Ele ressaltou a importância do voto neste momento histórico para o país: É um prazer exercer um direito de votar, nas eleições todas as pessoas estão no mesmo patamar, uma vez que o voto vale igualmente para todos os indivíduos.

E-TÍTULO COM PROBLEMAS

"Por motivos de segurança, há uma limitação de acesso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que depende do fluxo da rede. Há uma quantidade inimaginável de acessos", explicou o presidente.

Meira Brasil informou ainda que eleitores que desejam justificar seu voto pelo aplicativo precisam estar em cidades diferentes das que votam, já que o aplicativo possui um programa de geolocalização para saber se eleitor está em sua cidade eleitoral ou não.

*Israel Zuqui é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.