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Eleições 2020

Manhã de eleição é marcada pela prisão de dois candidatos no ES

Os candidatos a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e vice em Cachoeiro Osmar da Silva (SD) foram detidos por prática de boca de urna

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 15:28
Os candidatos a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e vice em Cachoeiro Osmar da Silva (SD) foram detidos por prática de boca de urna
Os candidatos a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e vice em Cachoeiro Osmar da Silva (SD) foram detidos por prática de boca de urna Crédito: Reprodução/DivulgaCand
Dois candidatos a cargos eletivos no Espírito Santo foram presos na manhã deste domingo (15) por prática de boca de urna. O candidato a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e Osmar da Silva (SD), vice na chapa do candidato Fabrício do Zumbi (PDT) à prefeitura de Cachoeiro, foram detidos. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho, durante coletiva de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

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"O candidato a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) foi abordado após denúncia, no bairro Nova Rosa da Penha, com material de campanha dentro de veículo, dando a entender que estava fazendo boca de urna. Já o candidato a vice em Cachoeiro, Osmar da Silva (SD), foi detido por espalhar 'santinhos' pelas ruas", revelou Ramalho.
O delegado regional de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo, Leonardo Rabello, explicou que os candidatos presos serão ouvidos pela Polícia Federal, onde é formalizado o procedimento, e liberados para responder ao processo junto ao Juizado Especial. Eles não permanecerão presos pois entende-se que o crime de boca de urna tem baixo potencial ofensivo.
Além deles, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou que também realizou a prisão de sete suspeitos, que não são candidatas, por práticas ilegais durante a votação. Cinco foram presos por boca de urna, um por promoção de tumulto em seção eleitoral e outro por porte ilegal de arma. Esse último foi abordado em um veículo, em Cariacica, após denúncia de que estaria transportando eleitores no município. O TRE-ES não confirmou a qual candidato a pessoa detida seria vinculada.

OUTRO LADO

Vice de Ivan Bastos (MDB) e presidente da sigla no município, Benizio Lázaro estava do lado de fora da Polícia Federal enquanto o colega era ouvido pelas autoridades. Segundo ele, Ivan estava fazendo compras em um supermercado com o carro adesivado quando foi detido.
"Eu não estava presente, mas as informações que eu tenho é que ele estava com o carro adesivado. Porque também eu não poderia imaginar que uma pessoa por ser candidato e estar fazendo compra de carne no supermercado, para fazer o almoço no dia de hoje, seria tão grave assim. Ao passo que a gente vê em todos os colégios eleitorais o excesso de boca de urna sendo feito. Então, qual é o critério a ser tomado? Isso que não dá para entender", disse.
Ele disse que o candidato estava com o carro pessoal, ainda com adesivos de campanha. "Ele estava com o carro, porque o carro de trabalho dele é o único carro que ele tem. Ele estava com adesivo, ele não tirou o adesivo hoje. Também não sei dizer se é obrigatório o candidato tirar o adesivo do carro dele no dia de hoje. Mas ele não estava em sessão eleitoral, ele estava no supermercado fazendo compras", disse.
Benizio afirmou que Ivan está sendo respaldado pelo partido. O vice também questionou o que chamou de "covardia" feita com o candidato. "Ele está acompanhado por um advogado. Está sendo respaldado pelo partido. A gente vai tomar todas as providências que forem necessárias porque isso é uma tremenda covardia que está sendo feita. Uma pessoa de bem, íntegra que passou toda a campanha eleitoral fazendo tudo que era certo, tudo que é permitido, ao passo que nas andanças nossas pelo município, fazendo a divulgação, nós vimos inúmeras irregularidades e nada foi feito. Então eu pergunto: qual é o critério? O critério é do poder econômico? É de pessoas que já têm mandato? Qual é o critério?", completou.

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Já o vice na chapa que disputa em Cachoeiro, Osmar da Silva (Solidariedade) negou que tenha jogado material de campanha em via pública. Um carro da Polícia Federal veio atrás de mim e me mandou encostar. Eu só tinha uma sacolinha com 200 gramas de santinho. Eles disseram que estava ilegal e que tinha que ter devolvido na campanha ontem. A abordagem aconteceu por volta de 1h da madrugada deste domingo (15). O candidato explicou que assinou um termo no local da ocorrência e foi liberado.
*Com informações de Eduardo Fachetti, José Carlos Schaeffer, Luiza Marcondes (G1 ES) e Israel Zuqui (Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta)

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