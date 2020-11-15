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Campanha política

Casagrande diz que pode mostrar apoio a candidatos no segundo turno

Depois de votar neste domingo (15), governador do ES afirmou que pode participar da campanha para o segundo turno caso algum dos candidatos não seja da base aliada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 12:56

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 12:56

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) votou em Bento Ferreira, em Vitória
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) votou em Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Sem declarar publicamente apoio a candidatos no primeiro turno na grande maioria das cidades do Estado, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que pode participar da campanha no segundo turno das Eleições 2020, caso não haja dois candidatos da base aliada na disputa. Ele deu a declaração após votar na manhã deste domingo (15).

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"É possível que eu participe. De fato, me mantive afastado no primeiro turno em praticamente todos os municípios. Foram raros os municípios que eu manifestei minha opinião, para manter a regra do afastamento do governador, para manter a base de sustentação forte que temos. São diversos aliados que estão disputando a eleição. Agora no segundo turno, pode ser que eu participe. Vai depender do resultado de hoje. Se forem dois candidatos da base aliada, continuo fora", comentou.
Casagrande votou na Escola São Domingos, em Bento Ferreira, Vitória. Ele chegou ao colégio acompanhado da primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, e da filha.  O governador, que mora próximo ao colégio, chegou ao local andando e levou a própria caneta. Por segurança, os mesários não autorizaram que as equipes de reportagem acompanhassem o governador votando dentro da seção eleitoral.
"A eleição municipal mexe muito com a vida das pessoas e com o dia a dia. São os problemas mais reais que as pessoas enfrentam. Escolher bons representantes é fundamental para que a gente consiga qualificar a política brasileira. Estamos torcendo para que os eleitos tenham essa capacidade de representar bem e resolver os problemas da sociedade", afirmou.

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Antes de votar, o governador esteve no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual, montado na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e ligado ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, e ao Núcleo de Combate aos Crimes e Corrupção Eleitoral (Nucoe), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
"Está tudo correndo bem. As pessoas estão se expressando de forma muito à vontade, sem pressão. Agora, de fato, é um momento diferente. Tivemos que trocar a data da eleição e tivemos que tomar medidas de prevenção", acrescentou.

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