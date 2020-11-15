Poucas&Boas: Na era digital, ainda tem gente emporcalhando a eleição

Calçada cheia de santinhos em frente ao Colégio São José, no Centro de Vila Velha Crédito: Ana Carolina de Souza Ximenes

A cena (lamentável) se repete: os eleitores chegam em paz para votar em suas respectivas seções eleitorais e encontram, na entrada, centenas de santinhos de candidatos jogados no chão, provavelmente de madrugada. Um crime eleitoral em plena era digital.

A coluna constatou essa irregularidade em três colégios tradicionais do Centro de Vila Velha , num raio de pouco mais de um quilômetro: Godofredo Schneider, São José e Marista. Não foi diferente na Serra , onde muita gente lamentou a quantidade de porcalhões que insistem em jogar santinho nas ruas.

E fica a dúvida: será que as prefeituras e os órgãos de segurança não conseguem descobrir quem insiste em cometer esse crime eleitoral? E as câmeras de videomonitoramento ? Só servem para ilustrar a propaganda política na TV?

OS MADRUGADORES

Uma escola da Ilha do Príncipe, em Vitória, já tinha fila para votar às 6h40, 20 minutos antes de começar a votação oficial. E, para complicar, segundo uma leitora da coluna, idosos eram o que estavam se aglomerando. A Ilha do Príncipe tem pouco mais de 2 mil eleitores e é possível votar com tranquilidade no horário das 7h às 17h.

XÔ, CORONA!

Escola particular da Praia do Canto, que é seção eleitoral, caprichou no combate ao novo coronavírus. Teve tubo de álcool em gel em que a pessoa pisa para limpar as mãos, tapetes higienizantes e mais álcool 70% espalhados por diversos locais de votação.

DEMOCRACIA EM REDE

O Facebook desde hoje (15) cedo tinha uma postagem, da própria rede social, com instruções úteis sobre as eleições.

VOTO NADA SECRETO

Às 7h20 já havia eleitor publicando foto, nas redes sociais, com o comprovante de votação e, claro, dizendo em quem votou.

O VELHO NORMAL

O trânsito em Jardim Camburi ficou complicado perto da faculdade Estácio de Sá. Atenção, motoristas e pedestres.

REBELDES SEM CAUSA

Duas senhoras em Jardim da Penha recomendaram a uma leitora da coluna para justificar o voto ou nem votar, porque a multa é “só de R$ 3,50 e ninguém está querendo votar”.

BOTECO ELEITORAL

Muitos eleitores não está se importando muito com as eleições e estão desde cedo nos botequins da Grande Vitória.

BALANÇO DO TRE

O desembargador Samuel Meira Brasil, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, disse em coletiva que só houve 13 trocas de urnas durante a manhã e que 1.200 urnas estão em contingência no Estado para substituições. Foram ainda mais de 2 mil atendimentos no Disque-Eleição, das 6h às 10h.

RAMALHÃO, O INQUIETO

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, participa das coletivas promovidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Ramalho voltou de Pernambuco na sexta-feira e esteve na noite deste sábado na solenidade de entrega de armas de fogo para a Guarda Municipal de Viana, que ele ajudou a criar.

O CORONA AGRADECE

Cariacica foi cenário de aglomeração de eleitores. Provocou surpresa até em candidatos.

DEUS ACIMA DE TUDO

Em Vila Velha, eleitores preferiram ir a missas e cultos pela manhã. Depois, já saíam das celebrações para seus locais de votação.

SENHORINHA MILITANTE

Antes das sete horas, uma senhorinha apoiadora de Neucimar Fraga (PSD) ficou em frente ao Colégio São José, no Centro de Vila Velha, e conseguiu até cadeira para fazer o apoio velado – e às vezes nem tanto – ao candidato. Ela tinha uma bolsa enorme com o número do ex-prefeito estampado. Eleitores dos outros candidatos não gostaram.

PANE E DEMORA

Nesse mesmo colégio, na seção eleitoral 356, a urna eletrônica teve um momento de instabilidade, o que acabou provocando uma fila com cerca de 10 pessoas. Nessa mesma seção, uma senhorinha não conseguia votar e teve que ser auxiliada por uma mesária da Justiça Eleitoral.

TODO MUNDO AMIGO

No Colégio Marista, a 500m do São José, tinha congestionamento de candidatos a vereador na boca de urna.

TEM ELEIÇÃO, TEM SEGURANÇA

Polícias, guardas municipais e bombeiros estavam o tempo todo rondando as zonas eleitorais dos principais bairros da Grande Vitória.

VOTO NA UNHA

Teve eleitora que pintou nas unhas o rosto e o slogan de um candidato a prefeito no Norte do Estado.

CALMARIA TOTAL

Apesar do calor deste domingo, a Praia da Costa tinha pouco movimento. Até o mar, com o vento fraco, estava calmo.

ALÔ, EUA! ALÔ, TRUMP!