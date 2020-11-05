Governo do ES anuncia cerco inteligente de segurança com 1,1 mil câmeras

Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari e Fundão serão as cidades beneficiadas primeiro Crédito: Divulgação | Felix Falcão

Correção O diretor geral do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira, havia informado, em entrevista à reportagem, que o Cerco Inteligente seria composto por cerca de 1.700 câmeras. No entanto, após a publicação desta matéria, a assessoria do Detran-ES informou que, na verdade, serão 1.160 câmeras. A informação foi corrigida.

Espírito Santo deve contar com um esquema de videomonitoramento composto por 1.160 câmeras até o final do primeiro semestre de 2022. O chamado "Cerco Inteligente" foi anunciado pelo Governo Estadual na tarde desta quinta-feira (5) e tem como objetivo diminuir o número de crimes, inclusive fiscais e ambientais.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES anuncia cerco inteligente de segurança com 1.700 câmeras

O edital do projeto, que será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (06), prevê a implantação de uma Central de Análises e Monitoramento, além de pontos de coleta e captura das placas de veículos, atendendo a um total de 1.500 pistas em rodovias de acesso dos 78 municípios capixabas.

R$ 160 milhões é o custo estimado para a instalação e manutenção do cerco por cinco anos

Diretor geral do Departamento de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ), Givaldo Vieira explicou que os locais estabelecidos são fruto do mapeamento feito pela Secretaria de Segurança Pública ( Sesp ) e pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). Por questões estratégicas, ele não revelou quais são eles.

Cada órgão envolvido diretamente no Cerco Inteligente terá uma central de monitoramento estruturada de acordo com a demanda. Por meio delas, as informações serão processadas e os alertas gerados. "Havendo necessidade, poderão solicitar apoio da polícia, por exemplo", disse Givaldo.

"Como vamos atingir todo o Estado, vamos monitorar regiões de baixa incidência de roubo de veículo ou desvio fazendário, por exemplo. Por isso, o cerco vai ter maior efetividade em cada objetivo dependendo da dinâmica de cada região" Givaldo Vieira - Diretor geral do Detran-ES

Segundo ele, experiências semelhantes realizadas em Vitória e em outros Estados já apresentaram "resultados expressivos", embora seja "difícil apontar uma estimativa estadualizada" para o Espírito Santo. Entre os benefícios apontados  e esperados  pelo Governo Estadual estão:

Diminuição de furtos e roubos de veículos;

Identificação de automóveis com placa clonada ou adulterada;



Auxílio nas investigações por meio do acompanhamento de veículos utilizados em ações criminosas;



Aumento no número de automóveis recuperados;



Levantamento dos trechos em que a velocidade média do ponto esteja elevada para futura fiscalização, a fim de evitar acidentes;



Identificação de veículos irregulares, que não passaram por verificações de segurança previstos em lei;



Controle do trânsito real do Estado;



Controle das cargas dos veículos vinculadas a notas fiscais;



Identificação de transporte de madeira ilegal;



Auxílio no planejamento da mobilidade do Estado.



Conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB), o edital de licitação para o Cerco Inteligente será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (6). Após a publicação do edital, o certame será realizado no dia 18 de novembro, às 14h, e será admitida a realização de consórcio entre empresas e subcontratação, a fim de ampliar a participação de empresas e garantir a competitividade. A implantação do Cerco Inteligente se dará em até 180 dias após a emissão da Ordem de Serviço.

O Cerco Inteligente será implantado em fases, sendo que a primeira dela contemplará os municípios da Grande Vitória e suas fronteiras. Logo após, será expandido para os municípios do interior.

MAIS BALANÇAS PARA FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA

Além das 1.160 câmeras, o Cerco Inteligente também prevê a instalação de 40 balanças eletrônicas capazes de realizar a pesagem dos veículos de carga em movimento. Ou seja, as carretas e caminhões não terão que diminuir a velocidade para ter apontado o peso do carregamento.

"No caso da Fazenda, isso significa garantia de que os recursos destinados aos cofres públicos para atender à população não sejam desviados. No caso dos transportes de rochas, vai nos permitir um controle regular do excesso de peso" Givaldo Vieira - Diretor geral do Detran-ES

Segundo ele, a tecnologia mais avançada e o maior número de balanças será determinante para evitar acidentes graves envolvendo o transporte de granito no Estado . "A partir dessa pesagem será gerado um alerta e os órgãos de fiscalização poderão fazer a pesagem efetiva e multar em caso de irregularidades", explicou.

"FUTURO PRÓXIMO": RECONHECIMENTO FACIAL

Durante o anúncio desta quinta-feira (5), o secretário estadual de Segurança Alexandre Ramalho citou que o Espírito Santo vai contar com um sistema de leitura facial "em um futuro próximo". Esse tipo de tecnologia, no entanto, não está prevista no atual Cerco Inteligente.