Governo do ES anuncia cerco inteligente de segurança com 1,1 mil câmeras

Correção
05/11/2020 - 8:45
O diretor geral do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira, havia informado, em entrevista à reportagem, que o Cerco Inteligente seria composto por cerca de 1.700 câmeras. No entanto, após a publicação desta matéria, a assessoria do Detran-ES informou que, na verdade, serão 1.160 câmeras. A informação foi corrigida.
O Espírito Santo deve contar com um esquema de videomonitoramento composto por 1.160 câmeras até o final do primeiro semestre de 2022. O chamado "Cerco Inteligente" foi anunciado pelo Governo Estadual na tarde desta quinta-feira (5) e tem como objetivo diminuir o número de crimes, inclusive fiscais e ambientais.
Focada nas principais rodovias capixabas, a implementação vai começar pela Grande Vitória e pelas regiões de divisa com Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Ao todo, serão 1.500 pistas acompanhadas em todo o Estado. É como se cada cidade tivesse cerca de 20 pontos monitorados 24 horas por dia.
Governo do ES anuncia cerco inteligente de segurança com 1.700 câmeras
O edital do projeto, que será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (06), prevê a implantação de uma Central de Análises e Monitoramento, além de pontos de coleta e captura das placas de veículos, atendendo a um total de 1.500 pistas em rodovias de acesso dos 78 municípios capixabas.
R$ 160 milhões
é o custo estimado para a instalação e manutenção do cerco por cinco anos
Cada órgão envolvido diretamente no Cerco Inteligente terá uma central de monitoramento estruturada de acordo com a demanda. Por meio delas, as informações serão processadas e os alertas gerados. "Havendo necessidade, poderão solicitar apoio da polícia, por exemplo", disse Givaldo.
"Como vamos atingir todo o Estado, vamos monitorar regiões de baixa incidência de roubo de veículo ou desvio fazendário, por exemplo. Por isso, o cerco vai ter maior efetividade em cada objetivo dependendo da dinâmica de cada região"
Segundo ele, experiências semelhantes realizadas em Vitória e em outros Estados já apresentaram "resultados expressivos", embora seja "difícil apontar uma estimativa estadualizada" para o Espírito Santo. Entre os benefícios apontados e esperados pelo Governo Estadual estão:
- Diminuição de furtos e roubos de veículos;
- Identificação de automóveis com placa clonada ou adulterada;
- Auxílio nas investigações por meio do acompanhamento de veículos utilizados em ações criminosas;
- Aumento no número de automóveis recuperados;
- Levantamento dos trechos em que a velocidade média do ponto esteja elevada para futura fiscalização, a fim de evitar acidentes;
- Identificação de veículos irregulares, que não passaram por verificações de segurança previstos em lei;
- Controle do trânsito real do Estado;
- Controle das cargas dos veículos vinculadas a notas fiscais;
- Identificação de transporte de madeira ilegal;
- Auxílio no planejamento da mobilidade do Estado.
Conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB), o edital de licitação para o Cerco Inteligente será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (6). Após a publicação do edital, o certame será realizado no dia 18 de novembro, às 14h, e será admitida a realização de consórcio entre empresas e subcontratação, a fim de ampliar a participação de empresas e garantir a competitividade. A implantação do Cerco Inteligente se dará em até 180 dias após a emissão da Ordem de Serviço.
O Cerco Inteligente será implantado em fases, sendo que a primeira dela contemplará os municípios da Grande Vitória e suas fronteiras. Logo após, será expandido para os municípios do interior.
MAIS BALANÇAS PARA FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA
Além das 1.160 câmeras, o Cerco Inteligente também prevê a instalação de 40 balanças eletrônicas capazes de realizar a pesagem dos veículos de carga em movimento. Ou seja, as carretas e caminhões não terão que diminuir a velocidade para ter apontado o peso do carregamento.
"No caso da Fazenda, isso significa garantia de que os recursos destinados aos cofres públicos para atender à população não sejam desviados. No caso dos transportes de rochas, vai nos permitir um controle regular do excesso de peso"
Segundo ele, a tecnologia mais avançada e o maior número de balanças será determinante para evitar acidentes graves envolvendo o transporte de granito no Estado. "A partir dessa pesagem será gerado um alerta e os órgãos de fiscalização poderão fazer a pesagem efetiva e multar em caso de irregularidades", explicou.
"FUTURO PRÓXIMO": RECONHECIMENTO FACIAL
Durante o anúncio desta quinta-feira (5), o secretário estadual de Segurança Alexandre Ramalho citou que o Espírito Santo vai contar com um sistema de leitura facial "em um futuro próximo". Esse tipo de tecnologia, no entanto, não está prevista no atual Cerco Inteligente.
"São projetos de natureza distinta, mas complementares. Os pontos para reconhecimento facial devem ser outros, não necessariamente vinculados a rodovias, e tornará a vigilância eletrônica muito mais consistente", esclareceu Givaldo Vieira, sem saber especificar qual a data em que esse futuro chegará.