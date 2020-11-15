Tranquilidade e chuva fraca marcam a manhã de votação em Linhares

Manhã de votação segue sem tumultos em Linhares Crédito: Maria Luiza Silva

A manhã de votação começou com chuva fraca e muita tranquilidade em Linhares. O coronel Geovânio Silva Ribeiro, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar em Linhares, disse que a operação eleição foi iniciada sem contratempos e mais tranquila que nos anos anteriores.

O município conta com 114.152 eleitores que poderão comparecer às urnas neste ano, 4.012 eleitores a mais em comparação com a última eleição, em 2016. O levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também mostra que em Linhares a maioria dos votantes são mulheres, totalizando 51,8% dos eleitores.

Ao todo, são 318 pessoas tentam uma vaga na Câmara de Vereadores e outros seis são candidatos a prefeito: Eliana Dadalto (Pode), Lucas Scaramussa (DC), Marcos Garcia (PV), Prof. Antônio de Freitas (PT), Prof. Igor Bellucio (Psol) e, o atual prefeito, Guerino Zanon (MDB), que tenta a reeleição.

Candidato a reeleição em Linhares, Guerino Zanon (MDB), votou pela manhã na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) Crédito: Divulgação/Assessoria