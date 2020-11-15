Tranquilidade e chuva fraca marcam a manhã de votação em Linhares

A manhã de votação começou com chuva fraca e muita tranquilidade em Linhares. O coronel Geovânio Silva Ribeiro, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar em Linhares, disse que a operação eleição foi iniciada sem contratempos e mais tranquila que nos anos anteriores.
O município conta com 114.152 eleitores que poderão comparecer às urnas neste ano, 4.012 eleitores a mais em comparação com a última eleição, em 2016. O levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também mostra que em Linhares a maioria dos votantes são mulheres, totalizando 51,8% dos eleitores.
Ao todo, são 318 pessoas tentam uma vaga na Câmara de Vereadores e outros seis são candidatos a prefeito: Eliana Dadalto (Pode), Lucas Scaramussa (DC), Marcos Garcia (PV), Prof. Antônio de Freitas (PT), Prof. Igor Bellucio (Psol) e, o atual prefeito, Guerino Zanon (MDB), que tenta a reeleição.
Zanon, que votou pela manhã na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli), desponta com 64% dos votos para reeleição, segundo dados da última Pesquisa Ibope na cidade, nessa quinta (12).
*Com informações de Maria Luiza Silva e Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte