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Eleições 2020

Tranquilidade e chuva fraca marcam a manhã de votação em Linhares

Segundo comandante da PM da cidade, a operação de eleição foi mais tranquila que nos anos anteriores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 15:42

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 15:42

Manhã de votação com chuva e tranquilidade em Linhares
Manhã de votação segue sem tumultos em Linhares Crédito: Maria Luiza Silva
A manhã de votação começou com chuva fraca e muita tranquilidade em Linhares. O coronel Geovânio Silva Ribeiro, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar em Linhares, disse que a operação eleição foi iniciada sem contratempos e mais tranquila que nos anos anteriores.
O município conta com 114.152 eleitores que poderão comparecer às urnas neste ano, 4.012 eleitores a mais em comparação com a última eleição, em 2016. O levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também mostra que em Linhares a maioria dos votantes são mulheres, totalizando 51,8% dos eleitores.
Ao todo, são 318 pessoas tentam uma vaga na Câmara de Vereadores  e outros seis são candidatos a prefeito: Eliana Dadalto (Pode), Lucas Scaramussa (DC), Marcos Garcia (PV), Prof. Antônio de Freitas (PT), Prof. Igor Bellucio (Psol) e, o atual prefeito, Guerino Zanon (MDB), que tenta a reeleição.
Zanon, que votou pela manhã na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli), desponta com 64% dos votos para reeleição, segundo dados da última Pesquisa Ibope na cidade, nessa quinta (12).
Candidato a reeleição em Linhares, Guerino Zanon (MDB), na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (FACELI), onde votou.
Candidato a reeleição em Linhares, Guerino Zanon (MDB), votou pela manhã na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) Crédito: Divulgação/Assessoria
*Com informações de Maria Luiza Silva e Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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