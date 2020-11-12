Pesquisa Ibope: Guerino Zanon lidera com 64% dos votos válidos em Linhares

O Ibope ouviu 406 pessoas na cidade entre os dias 10 e 11 de novembro Crédito: Arte Geraldo Neto

A três dias da eleição municipal, o prefeito de Linhares e candidato à reeleição, Guerino Zanon (MDB), tem 64% dos votos válidos e lidera as intenções de voto com folga, de acordo com pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (12). Na sequência, aparecem Lucas Scaramussa (DC), com 16% dos votos válidos; Marcos Garcia (PV), com 10%; e Eliana Dadalto (Podemos), com 8%. Professor Antônio de Freitas (PT) e Professor Igor Bellucio (PSOL) têm 1% de votos válidos, cada um.

Your browser does not support the audio element. Ibope: Guerino Zanon lidera com 64% dos votos válidos em Linhares

Nesta segunda rodada, a última antes do dia da votação, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos brancos, nulos e indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo (15). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

Lucas Scaramussa e Marcos Garcia estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro, que é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Marcos Garcia e Eliana Dadalto têm o mesmo patamar, dentro da margem.

Guerino oscilou dentro da margem de erro, uma vez que na pesquisa anterior, em 25 de outubro, ele tinha 66% dos votos válidos. Na sondagem de outubro, Lucas Scaramussa tinha 16%; enquanto Marcos Garcia e Eliana Dadalto, tinham 9% e 10%, respectivamente.

Se a eleição para prefeito de Linhares fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

As sondagens foram realizadas no município entrevistando eleitores entre os dias 10 e 11 de novembro. Foram ouvidas 406 pessoas.

RECORTES POR IDADE E RENDA

Dentro das intenções de voto, ainda considerando os que seriam os votos válidos, Guerino também sai na frente em todos os recortes, sejam eles por sexo, idade e escolaridade. Seu público mais cativo está nos eleitores mais velhos, com 55 anos ou mais, uma vez que 81% dos entrevistados nesta faixa etária declararam que vão votar no atual prefeito. Na outra ponta deste recorte, Guerino ainda enfrenta certa resistência entre os mais jovens, com idade entre 16 e 24 anos, apesar de também ser o preferido deste público, com as intenções de voto de 54% dos eleitores deste perfil.

O candidato Lucas Scaramussa se mostra mais competitivo com Guerino justamente entre os jovens, perfil em que teve 24% da preferência dos entrevistados.

Ao analisar a renda dos eleitores, os com rendimentos maiores, acima de dois salários, são os que Guerino tem maior dificuldade, apesar de ter a preferência de 56% deles. O atual prefeito se sai melhor entre os mais pobres, com até um salário mínimo, em que 74% o apoiam. Scaramussa tem melhor performance entre os eleitores mais ricos, em que conquistou a intenção de voto de 23% deles, apesar de ainda assim ficar atrás do prefeito.

A CAMPANHA EM LINHARES

Se a pesquisa se confirmar, Guerino Zanon dará início em 2021 ao seu quinto mandato à frente da Prefeitura de Linhares. Na campanha, o atual prefeito evitou ataques e, por vezes, explorou a má avaliação de seu antecessor, Nozinho Côrrea, que faleceu neste ano e encerrou o mandato em 2016 com 85,3% de desaprovação.

Sem citar nomes, Guerino tentou passar a mensagem de "não deixar a cidade andar para trás". Em meio à pandemia de Covid-19 , ele se coloca como o voto seguro, para "manter os serviços" na cidade.

Adversário que se mostra mais competitivo, segundo a pesquisa Ibope, o advogado Lucas Scaramussa, que já foi secretário de Guerino até 2018, elevou o tom das críticas ao prefeito. Com raríssimos ataques diretos, citando o nome de Guerino, o candidato do DC prefere apontar problemas na gestão, criticando problemas antigos da cidade, como a falta de uma rodoviária, além de sugerir gastos desnecessários e excesso de isenções fiscais.

No mesmo tom, o deputado estadual Marcos Garcia, em terceiro lugar na disputa, aponta em sua propaganda eleitoral equipamentos públicos que poderiam ser melhor aproveitados, mas de maneira sutil, sem atacar diretamente o atual prefeito.

Tecnicamente empatada com Garcia, a ex-deputada estadual Eliana Dadalto, que foi vice-prefeita na gestão de Nozinho (apesar de ter rompido com ele), é quem faz as críticas mais duras. Em suas peças publicitárias, ela reforça os termos "mudança" e "Linhares pode mais", além de bater na tecla do combate à corrupção, contra "candidatos que usam brechas na lei para se manter no poder".

O recado é para o atual prefeito, que inclusive foi impugnado pela chapa de Eliana, com base na reprovação de contas do prefeito no Tribunal de Contas da União (TCU), a respeito de um sistema de esgotamento sanitário que nunca funcionou, causando prejuízo aos cofres municipais. O pedido de indeferimento da candidatura de Guerino recebeu parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, mas foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ainda cabe recurso por parte da acusação.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Na pesquisa estimulada, considerando os eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco ou anular, Guerino tem 58% das intenções de voto. Para a realização da amostragem, o entrevistador apresenta os candidatos aos eleitores entrevistados.

Se a eleição para prefeito de Linhares fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)

Guerino Zanon (MDB) 58%



(MDB) 58% Lucas Scaramussa (DC) 14%



(DC) 14% Marcos Garcia (PV) 9%

(PV) 9% Eliana Dadalto (Podemos) 8%

(Podemos) 8% Professor Antonio de Freitas (PT) 1%



Professor Igor Bellucio (PSOL) 1%



(PSOL) 1% Branco ou nulo 6%

6% Não sabe ou não respondeu 4%

4% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.



REJEIÇÃO

O levantamento também perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Eliana Dadalto e Professor Antônio de Freitas aparecem com maior rejeição, 36% cada.

Dentre estes candidatos a prefeito de Linhares, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

Eliana Dadalto (Podemos) 36%



Professor Antonio de Freitas (PT) 36%

(PT) 36% Professor Igor Bellucio (PSOL) 35%

(PSOL) 35% Marcos Garcia (PV) 24%

(PV) 24% Lucas Scaramussa (DC) 22%

(DC) 22% Guerino Zanon (MDB) 19%

(MDB) 19% Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.



EXPECTATIVA DE VITÓRIA

A pesquisa também registra a resposta dos eleitores quando foram questionados sobre quem acreditam que será eleito na cidade. Neste quesito, Guerino foi a resposta mais comum, apontado por 72% dos entrevistados.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Linhares?

Guerino Zanon (MDB) 72%

(MDB) 72% Lucas Scaramussa (DC) 8%

(DC) 8% Marcos Garcia (PV) 7%

(PV) 7% Eliana Dadalto (Podemos) 4%

(Podemos) 4% Professor Antonio de Freitas (PT) 0%

(PT) 0% Professor Igor Bellucio (PSOL) 0%

(PSOL) 0% Não sabe ou não respondeu 8%

8% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

