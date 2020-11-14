Eleições 2020: confira as interdições no trânsito da Grande Vitória

O trânsito de veículos no final de semana que decide ou começa a decidir quem ocupará os cargos de prefeito e vereador nos municípios do Espírito Santo sofrerá alterações.
Atendendo a uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) anunciou interdições em Vitória e Cariacica para a véspera e para a data do pleito, dias 14 e 15 de novembro. As duas primeiras (veja a lista) são interdições totais em parte do trecho.
Segundo o DER-ES, as interdições serão úteis ao andamento dos trabalhos eleitorais. A reportagem de A Gazeta procurou as prefeituras de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha, os quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, para saber sobre possíveis alterações no trânsito de veículos nos municípios.
INTERDIÇÕES PELO DER-ES
- José Sette - Em frente ao Cartório da 54ª Zona Eleitoral, Itacibá, Cariacica. Sábado (14) entre 6h30 e 11h30. Domingo (15), a partir de 14h até o fim da apuração.
- Norte Sul - Em frente ao Cartório da 52ª Zona Eleitoral, Jardim Camburi, Vitória. Domingo (15), das 14h até o fim da apuração.
- Av. Raul Oliveira Neves, entre a Av. José Maria V. Santos e a Rua Theófilo Costa Jardim Camburi, Vitória. Das 07h às 20h nos dias 14 e 15/11, interdição em vagas de estacionamento para carga/descarga das urnas eletrônicas.
- Rua Muniz Freire, entre a Rua José B. da Costa e a Rua São Gonçalo - Cidade Alta, Centro de Vitória. Das 07h às 20h nos dias 14 e 15/11, interdição em vagas de estacionamento para carga/descarga das urnas eletrônicas.
- Av. João B. Parra, entre a Rua Clovis Machado e a Rua Vitorio N. da Motta Enseada do Suá, Vitória. Das 06h às 22h no dia 15/11, interdição das vagas de estacionamento para Divulgação de Resultado Eleições 1º Turno.
PREFEITURA DE VITÓRIA
Em nota, a Prefeitura de Vitória reafirmou que as Ruas de Lazer, no Centro e na Av. Dante Micheline, não funcionarão no domingo (15). A administração municipal afirmou que não haverá interdições de trânsito no dia 15 de novembro, além dos trechos solicitados pelo TRE-ES, que não impedem completamente o tráfego de veículos.
PREFEITURA DA SERRA
Não haverá interdições no trânsito, segundo a Prefeitura da Serra. A administração ainda detalhou que todo o efetivo da Guarda Municipal estará nas ruas, nos pontos de votação e realizando o patrulhamento da cidade em motos e carros.
PREFEITURA DE CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semdefes), informou que não haverá mudança no trânsito durante o fim de semana de eleições municipais.
PREFEITURA DE VILA VELHA
Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Rua de Lazer também foi suspensa para garantir mais mobilidade no dia da 15 de novembro. Além disso, há três pontos de interdição total no município. 140 agentes da Guarda Municipal trabalharão durante o dia do pleito.
- Rua Coronel Sodré (55ª Zona Eleitoral), trecho da Rua Henrique Moscoso e Av. Jerônimo Monteiro, Centro - Sábado (14) de 07h às 22h e no domingo (15) de 04h30 as 22h. A opção para o motorista é seguir pela Rua Henrique Laranja.
- Av. Nossa Senhora da Penha (57ª Zona Eleitoral), trecho da Rua Santa Apolônia até a Praça Assis Chateaubriand, Ibes - Sábado (14), de 07h as 22h e no domingo (15) de 06h as 22h. Opção de desvio no sentido praça é seguir pela Rua Santa Apolônia, Av. Vitória Régia e Rua Nelson Monteiro.
- Rua XV de Novembro (32ª Zona Eleitoral), trecho da Rua São Paulo até a Av. Hugo Musso, Praia da Costa - Sábado (14) de 06h as 22h horas e no domingo (15) de 06h as 22h. A opção para o motorista é seguir no sentido Praia da Costa pela Rua São Paulo e Av. Champagnat.