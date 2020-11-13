Rua de Lazer não vai funcionar no domingo de eleições em Vitória

A Prefeitura de Vitória anunciou que as Ruas de Lazer, no Centro e na orla de Camburi, estão suspensas para o próximo domingo (15), data em que acontece o primeiro turno das eleições municipais. As ciclofaixas, trechos onde carros compartilham o espaço com ciclistas, funcionarão normalmente.
Segundo nota da prefeitura, a decisão cumpre um pedido da Justiça Eleitoral, e ocorre "a fim de evitar transtornos aos eleitores no deslocamento para as seções eleitorais, bem como para os auxiliares e autoridades da Justiça Eleitoral, na fiscalização e atendimento de ocorrências que possam surgir".
Caso haja segundo turno no dia 29 de novembro, a suspensão será mantida, informou a prefeitura.