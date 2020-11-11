Saiba até quando vai durar o calorão no Espírito Santo

Operário bebe água em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Pode confessar, você também anda incomodado com o calor que tem feito nos últimos dias? O verão ainda não chegou, mas as temperaturas já estão altas - o que já é esperado para esta época do ano. Para quem anda ansioso por um clima mais ameno, é bom deixar registrado: ainda vai fazer calor nos próximos dias.

O meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, explica que o mês de novembro faz parte da época de transição entre o trimestre mais frio (inverno) e o trimestre mais quente (verão), por isso o aumento na temperatura nessa época do ano no Estado é comum.

"São esperados aumentos gradativos de temperatura nesta época, uma vez que há uma maior disponibilidade de calor no Hemisfério Sul. Hoje (quarta) e amanhã (quinta) ainda teremos aumento de temperaturas em todo o Espírito Santo. Entre sexta e sábado, em razão da presença de uma canal de umidade, as temperaturas vão diminuir um pouco", afirma Ramos.

SENSAÇÃO DE 37 °C EM VITÓRIA NESTA QUARTA

Em Vitória , a semana tem sido especialmente quente. Tanto que o Jornal Nacional desta terça-feira (10) chegou a dizer que a sensação térmica nesta quarta (11) seria de 44 °C na Capital capixaba. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) não vai chegar a tanto, mas a sensação térmica pode chegar a 36 °C nesta quarta (11), em Vitória.

ÍNDICE DE CALOR

O que conhecemos popularmente como sensação térmica, chama-se, na verdade, de índice de calor e é calculado com base na temperatura máxima do dia e nos valores de umidade no ar. Quanto maior temperatura e a umidade, maior será o índice de calor (sensação térmica).

De acordo com o Inpe, a temperatura máxima nos últimos dias em Vitória tem ficado em torno dos 31 °C/32 °C, com umidade relativa entre 55% e 60% no horário da temperatura máxima. Dessa forma, a sensação térmica tem variado entre 35 °C e 37 °C na região de Vitória nos últimos três dias.

Ainda de acordo com o Inpe, para esta quarta-feira (11), temperatura máxima deverá ficar entre 31 °C e 32 °C, e a umidade relativa prevista, para o horário da temperatura mais elevada, deverá ficar em torno de 50% a 55%. Com isso, a sensação térmica deverá ficar entre 33 °C e 36 °C, aproximadamente.

O meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, lembra ainda que o calor que sentimos também é influenciado pelo ambiente em que estamos.

"Nos meses de calor, essa sensação térmica que, na verdade, se chama índice de calor, é calculada em função da temperatura, da umidade e também dos ventos. O vapor dágua também absorve calor, por isso mantém o tempo mais abafado. Se a gente for pensar a previsão para Vitória, que tem vários ambientes - o litoral perto do mar, o centro mais urbanizado -, as condições são diferentes em cada ambiente. Para um gari que trabalha sob o sol ou um advogado que precisa andar de terno pela rua, a sensação térmica será maior", explica.

TANTO CALOR QUE PODE CHOVER

"As nuvens que resultam em tempestade são formadas pelo forte calor e pela alta taxa de umidade do ar. Por isso, nos dias abafados, há possibilidade alta de pancadas de chuva forte e trovoadas. Principalmente nas regiões o Sul e Serrana, com esse calor, qualquer alteração de umidade acaba favorecendo formação de nuvens de chuva", explica Ramos.