Inpe alerta para risco de tempestade em 46 municípios do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso para o risco de chuva forte em 46 municípios do Espírito Santo. As chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais. A lista de cidades inclui municípios das regiões Sul e Serrana, além da Grande Vitória. O alerta vale até as 9h desta quinta-feira (12).
Ainda de acordo com o Inpe, pancadas de chuva poderão ser de curta duração, porém localmente intensas. Veja a lista dos municípios em alerta.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória