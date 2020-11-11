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Chuva e descargas elétricas

Inpe alerta para risco de tempestade em 46 municípios do ES

Pancadas de chuva poderão ser de curta duração, porém localmente intensas. Veja a lista de cidades no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 11:39

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 11:39

Chuva na Grande Vitória
Chuva pode atingir a Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso para o risco de chuva forte em 46 municípios do Espírito Santo. As chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais. A lista de cidades inclui municípios das regiões Sul e Serrana, além da Grande Vitória. O alerta vale até as 9h desta quinta-feira (12)
Ainda de acordo com o Inpe, pancadas de chuva poderão ser de curta duração, porém localmente intensas. Veja a lista dos municípios em alerta.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29.  Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Mimoso do Sul
  32. Muniz Freire
  33. Muqui
  34. Piúma
  35. Presidente Kennedy
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São José do Calçado
  41. São Roque do Canaã
  42. Vargem Alta
  43. Venda Nova do Imigrante
  44. Viana
  45. Vila Velha
  46. Vitória

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