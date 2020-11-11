Copa do Brasil: veja onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

Nesta quarta-feira (11), acontecem os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil e um jogo do Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o confronto que você não pode perder.
- Copa do Brasil - (Quartas de Final - Jogo de Ida)
- Palmeiras x Ceará
Horário: 16h30
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Cuiabá x Grêmio
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Internacional x América-MG
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (RS e MG), SporTV 2 e Premiere
- Flamengo x São Paulo
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- Brasileirão (Jogo atrasado válido pela 18ª rodada)
- Bahia x Fortaleza
Horário: 18h45
Onde assistir: TNT e Premiere