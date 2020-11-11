Futebol

Copa do Brasil: veja onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

As quatro partidas acontecem nesta quarta-feira (11). Além dos da competição de mata-mata, Bahia e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão
Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 06:00

O atacante capixaba Lincoln marcou o segundo gol da vitória do Flamengo
Rubro-Negro encara o São Paulo pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Nesta quarta-feira (11), acontecem os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil e um jogo do Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o confronto que você não pode perder. 
  • Copa do Brasil - (Quartas de Final - Jogo de Ida)

  • Palmeiras x Ceará 
    Horário: 16h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Cuiabá x Grêmio 
    Horário: 19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere 
     
  • Internacional x América-MG
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo (RS e MG), SporTV 2 e Premiere 
     
  • Flamengo x São Paulo
    Horário:     21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere

  • Brasileirão (Jogo atrasado válido pela 18ª rodada)
      
  • Bahia x Fortaleza
    Horário: 18h45 
    Onde assistir: TNT e Premiere


