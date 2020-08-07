Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Adriana Rios/Ilustração A Gazeta

Cartola FC, o fantasy game de futebol mais jogado do Alô, cartoleiro capixaba. O Brasileirão está de volta, e com ele o, o fantasy game de futebol mais jogado do Brasil . A Rede Gazeta não podia ficar fora dessa e preparou uma liga especial que vai premiar mensalmente os melhores jogadores e ainda trazer um super prêmio para o campeão ao fim do campeonato.

O campeão de cada mês vai levar uma camisa oficial do seu time de coração. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados. Para participar é muito fácil. Basta criar um time no Cartola FC, procurar a Liga Rede Gazeta , que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais.. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados.

Ganhar a camisa do time de coração é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 24 de fevereiro, merece uma moral maior, né. Porque pra levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um prêmio surpresa, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.

LIGA REDE GAZETA

Critério para participar

Morar no Espírito Santo



Como se inscrever na Liga Rede Gazeta?

Crie seu time no Cartola FC

Acesse o menu competições. Na busca, digite Liga Rede Gazeta. Ao encontrar é só clicar em participar.



Premiação

Campeão do Mês: Camisa do time de coração

Camisa do time de coração Campeão geral: Prêmio Surpresa

ENTENDA O CARTOLA FC

Entenda o Cartola Crédito: Cartola FC/Reprodução

Para jogar, é preciso criar um perfil no Cartola FC, informando o nome do presidente do time - você! -, escolhendo um nome para o seu time, um escudo e um uniforme. Depois disso, é só escalar o seu time, selecionando 1 técnico e 11 jogadores do Brasileirão. Mas lembre-se: a escalação deve ser feita enquanto o mercado estiver aberto (o mercado fecha 1 hora antes do primeiro jogo da rodada).

A cada rodada, os jogadores recebem pontuações baseadas em suas ações durante as partidas (ex: gols feitos, chutes defendidos, roubadas de bola, faltas cometidas ou sofridas, cartões tomados, etc.). Ao final da rodada, seu time terá uma pontuação que determinará o seu lugar nos rankings e nas ligas.

Scouts Cartola FC Crédito: Cartola FC/Reprodução

MERCADO

O mercado de jogadores é onde você pode visualizar todos os atletas da Série A do Brasileirão e escolher quem vai fazer parte do seu time naquela rodada. Ele fica aberto até duas horas antes do primeiro jogo de cada rodada, e você só poderá escalar seu time enquanto o mercado estiver aberto.

Durante a rodada, o mercado fica fechado e nesse momento você poderá conferir as parciais das pontuações dos times e atletas em tempo real e checar o status das ligas. O mercado reabre algumas horas depois do fim do último jogo da rodada.