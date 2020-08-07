Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

Alô, cartoleiro capixaba. O Brasileirão
está de volta, e com ele o Cartola FC
, o fantasy game de futebol mais jogado do Brasil
. A Rede Gazeta não podia ficar fora dessa e preparou uma liga especial que vai premiar mensalmente os melhores jogadores e ainda trazer um super prêmio para o campeão ao fim do campeonato.
Além da liga, o cartoleiro terá acesso a conteúdos diferenciados que serão publicados nas diversas plataformas da Rede Gazeta: TV Gazeta
, A Gazeta
, ge Espírito Santo
e Rádio CBN Vitória
. A equipe de Esportes vai preparar dicas, previsões e entrevistas sobre o fantasy game. E claro vamos conversar com os destaques da liga, a resenha a está garantida.
Para participar é muito fácil. Basta criar um time no Cartola FC, procurar a Liga Rede Gazeta
, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais. O campeão de cada mês vai levar uma camisa oficial do seu time de coração
. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados.
Ganhar a camisa do time de coração é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 24 de fevereiro, merece uma moral maior, né. Porque pra levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um prêmio surpresa, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.
Para jogar, é preciso criar um perfil no Cartola FC, informando o nome do presidente do time - você! -, escolhendo um nome para o seu time, um escudo e um uniforme. Depois disso, é só escalar o seu time, selecionando 1 técnico e 11 jogadores do Brasileirão. Mas lembre-se: a escalação deve ser feita enquanto o mercado estiver aberto (o mercado fecha 1 hora antes do primeiro jogo da rodada).
A cada rodada, os jogadores recebem pontuações baseadas em suas ações durante as partidas (ex: gols feitos, chutes defendidos, roubadas de bola, faltas cometidas ou sofridas, cartões tomados, etc.). Ao final da rodada, seu time terá uma pontuação que determinará o seu lugar nos rankings e nas ligas.
O mercado de jogadores é onde você pode visualizar todos os atletas da Série A do Brasileirão e escolher quem vai fazer parte do seu time naquela rodada. Ele fica aberto até duas horas antes do primeiro jogo de cada rodada, e você só poderá escalar seu time enquanto o mercado estiver aberto.
Durante a rodada, o mercado fica fechado e nesse momento você poderá conferir as parciais das pontuações dos times e atletas em tempo real e checar o status das ligas. O mercado reabre algumas horas depois do fim do último jogo da rodada.
O Campeonato Brasileiro tem ao todo 38 rodadas, ao longo das quais os 20 times se enfrentam em 10 jogos de turno e returno, subindo ou descendo sua colocação na classificação. As rodadas do Cartola seguem as do Campeonato Brasileiro, e você deve escalar o seu time em cada rodada para pontuar bem no game.