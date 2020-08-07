Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Participe

Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

Quer ganhar a camisa do seu time de coração? Um prêmio surpresa no fim do campeonato? Ter acesso a dicas e previsões, e ainda tirar aquela onda com os amigos? Vem pra liga da Rede Gazeta!

Públicado em 

07 ago 2020 às 15:21
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Liga Rede Gazeta no Cartola FC
Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Adriana Rios/Ilustração A Gazeta
Alô, cartoleiro capixaba. O Brasileirão está de volta, e com ele o Cartola FC, o fantasy game de futebol mais jogado do Brasil. A Rede Gazeta não podia ficar fora dessa e preparou uma liga especial que vai premiar mensalmente os melhores jogadores e ainda trazer um super prêmio para o campeão ao fim do campeonato. 
Além da liga, o cartoleiro terá acesso a conteúdos diferenciados que serão publicados nas diversas plataformas da Rede Gazeta: TV GazetaA Gazetage Espírito Santo e Rádio CBN Vitória. A equipe de Esportes vai preparar dicas, previsões e entrevistas sobre o fantasy game. E claro vamos conversar com os destaques da liga, a resenha a está garantida. 
Para participar é muito fácil. Basta criar um time no Cartola FC, procurar a Liga Rede Gazeta, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais. O campeão de cada mês vai levar uma camisa oficial do seu time de coração. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados. 
Ganhar a camisa do time de coração é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 24 de fevereiro, merece uma moral maior, né. Porque pra levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um prêmio surpresa, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.

LIGA REDE GAZETA 

  • Critério para participar 
  • Morar no Espírito Santo 
  •  
  • Como se inscrever na Liga Rede Gazeta? 
  • Crie seu time no Cartola FC 
  • Acesse o menu competições. Na busca, digite Liga Rede Gazeta. Ao encontrar é só clicar em participar. 
  •  
  • Premiação 
  • Campeão do Mês: Camisa do time de coração 
  • Campeão geral: Prêmio Surpresa

ENTENDA O CARTOLA FC

Entenda o Cartola
Entenda o Cartola Crédito: Cartola FC/Reprodução
Para jogar, é preciso criar um perfil no Cartola FC, informando o nome do presidente do time - você! -, escolhendo um nome para o seu time, um escudo e um uniforme. Depois disso, é só escalar o seu time, selecionando 1 técnico e 11 jogadores do Brasileirão. Mas lembre-se: a escalação deve ser feita enquanto o mercado estiver aberto (o mercado fecha 1 hora antes do primeiro jogo da rodada). 
A cada rodada, os jogadores recebem pontuações baseadas em suas ações durante as partidas (ex: gols feitos, chutes defendidos, roubadas de bola, faltas cometidas ou sofridas, cartões tomados, etc.). Ao final da rodada, seu time terá uma pontuação que determinará o seu lugar nos rankings e nas ligas.
Scouts Cartola FC
Scouts Cartola FC Crédito: Cartola FC/Reprodução

MERCADO 

O mercado de jogadores é onde você pode visualizar todos os atletas da Série A do Brasileirão e escolher quem vai fazer parte do seu time naquela rodada. Ele fica aberto até duas horas antes do primeiro jogo de cada rodada, e você só poderá escalar seu time enquanto o mercado estiver aberto. 
Durante a rodada, o mercado fica fechado e nesse momento você poderá conferir as parciais das pontuações dos times e atletas em tempo real e checar o status das ligas. O mercado reabre algumas horas depois do fim do último jogo da rodada. 
O Campeonato Brasileiro tem ao todo 38 rodadas, ao longo das quais os 20 times se enfrentam em 10 jogos de turno e returno, subindo ou descendo sua colocação na classificação. As rodadas do Cartola seguem as do Campeonato Brasileiro, e você deve escalar o seu time em cada rodada para pontuar bem no game.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados