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Futebol

Com Brasileirão de agosto a fevereiro, CBF revela calendário da temporada 2020

Série D, competição em que o Espírito Santo será representado por Vitória e Real Noroeste, este em fase preliminar, está prevista para começar no dia 6 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 15:58

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 15:58

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação
A CBF divulgou nesta quinta-feira (09) o calendário revisado das competições do futebol brasileiro. O cronograma teve que ser revisto devido à pandemia do novo coronavírus, que atrasou as competições. De acordo com a entidade, o Brasileirão começa no dia 08 de agosto e termina no dia 24 de fevereiro de 2021. Já a Copa do Brasil será disputada entre 26 de agosto e 10 de fevereiro. 
Em relação as divisões inferiores, a Série B irá de 8 de agosto a 30 de janeiro, enquanto a Série C terá seu início conjuntamente com as Séries A e B por solicitação unânime dos clubes. A competição será disputada de 9 de agosto a 31 de janeiro. Já a Série D tem como previsão de início em 6 de setembro e a data de 7 de fevereiro para o encerramento. 
Uma grande novidade do calendário é a presença do 'Boxing Day', conhecido principalmente no futebol inglês, quando os jogos acontecem um dia depois do Natal. No Brasil, haverá rodadas do Brasileirão no dia 27 de dezembro e também no dia 3 de janeiro, logo depois do Ano Novo.

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"Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores", -afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ao site da entidade.
As competições de base e de futebol feminino terão os calendários divulgados separadamente nos próximos dias.

CONFIRA O CALENDÁRIO 

  • Campeonato Brasileiro Série A: começa 09 de agosto e termina em 24 de fevereiro de 2021
  • Campeonato Brasileiro Série B: começa 08 de agosto e se encerra dia 30 de janeiro de 2021 
  • Campeonato Brasileiro Série C: começa 09 de agosto e termina dia 31 de janeiro de 2021 
  • Campeonato Brasileiro Série D: começa dia 06 de setembro e vai até 07 de fevereiro de 2021 
  • Copa do Brasil: será disputada entre 26 de agosto e 10 de fevereiro

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