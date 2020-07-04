Transmissão em canais próprios não é solução ideal para todos os clubes

Flamengo e Vasco transmitiram seus jogos pelo Carioca em canais próprios nesta semana Crédito: Reprodução/FlaTV e Vasco TV

Um dos principais interessados nessa nova iniciativa de negócio, o Flamengo provou na última quarta-feira (1º), que é possível alcançar bons resultados. Já fazendo valer a MP, que permite ao clube mandante distribuir os direitos de transmissão de sua partida da forma que quiser, o Rubro-Negro transmitiu o confronto com o Boavista na FlaTV, canal oficial do clube, que disponibilizou o jogo no YouTube, Twitter e Facebook.

A transmissão chegou a um pico simultâneo de 2,2 milhões de pessoas acompanhando a partida nas três plataformas, e se tornou a maior transmissão esportiva do YouTube no mundo . Além da audiência, o Flamengo conseguiu arrecadar com “ingressos virtuais”, modalidade em que o torcedor faz doações, inserções de patrocinadores ao longo da transmissão e cota das redes sociais onde o jogo foi transmitido.

O clube carioca também conseguiu levar a transmissão das partidas para outros países. Pela plataforma Mycujoo, o torcedor pagava o valor de 8 dólares para conseguir acompanhar o jogo. De acordo com o portal UOL, somando todos os rendimentos, o Rubro-Negro faturou cerca de R$ 900 mil na transmissão

Flamengo alcançou números históricos na transmissão da partida contra o Boavista na FlaTV Crédito: Reprodução/Fla TV

Não há dúvidas que a iniciativa do Flamengo foi um sucesso e que, com mais tempo de planejamento para os próximos jogos e campeonatos, o clube terá um potencial de arrecadação ainda maior. Mas há de se ponderar que um alcance de 2,2 milhões de pessoas, apesar de significativo, é pequeno quando relacionado a difusão da TV aberta. Algo que faz a diferença para o clube que possui aproximadamente 40 milhões de torcedores . É um fator que deve ser pesado na balança.

Vasco também apostou no streaming ao transmitir a vitória sobre o Madureira na Vasco TV, no Youtube Crédito: Reprodução VascoTV

RUPTURA COM A TV ABERTA PODE NÃO SER A MELHOR ALTERNATIVA PARA TODOS

Entretanto, as transmissões exclusivas em canais próprios não é um caminho perfeito para todos. O Flamengo é dono da maior torcida do Brasil. Isso faz a diferença em qualquer negociação. Clubes com potencial nacional, além do Rubro-Negro, como Corinthians, Palmeiras, Vasco e São Paulo, se trabalharem bem poderão surfar nessa onda e conseguir ótimos resultados.

Outros gigantes como Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Fortaleza também podem conquistar boas receitas, principalmente a nível regional. Evidentemente, as grandes empresas não vão patrocinar todos os jogos e campeonatos. Vão investir nos grandes eventos e nos clubes que oferecem retorno significativo. E obviamente não são todos os clubes brasileiros que possuem esse potencial.

Nos principais campeonatos da Europa, os direitos de transmissão são administrados pela liga responsável pelo futebol no país e são vendidos em conjunto, não individualmente como ficou estabelecido pela MP 984/2020 no Brasil. Inglaterra, Espanha e outros países entenderam que para um torneio menos desequilibrado é preciso minimizar a diferença nos ganhos com TV. É claro que existem critérios que priorizam financeiramente os clubes de maior apelo e com melhor desempenho nas competições, mas as negociações são realizadas para que a diferença de renda com transmissões não seja absurda