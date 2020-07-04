Flamengo anuncia transmissão paga, pela FlaTV, da semifinal da Taça Rio

Crédito: Flamengo enfrenta o Volta Redonda neste domingo por um lugar na final da Taça Rio (F: Alexandre Vidal / Flamengo

A transmissão da FlaTV do próximo domingo, da partida entre Flamengo e Volta Redonda pela semifinal da Taça Rio, não será gratuita. O clube, em parceria com a plataforma MyCujoo, anunciou que o torcedor terá que pagar R$ 10,00 para assistir ao jogo. Os sócios-torcedores do clube poderão ver a partida sem custos extras. Os times entram em campo, no Estádio do Maracanã, às 16h.

Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças do Flamengo, confirmou a informação nesta sexta-feira, em entrevista ao canal oficial do clube da Gávea.

- Queria comunicar e pedir o apoio de todo mundo. O Flamengo precisa muito buscar e mostrar quanto vale o jogo dele, precisa de novas receitas e encarar o mundo digital com novas oportunidades. Vamos fazer o jogo de domingo através da plataforma de streaming. É a primeira vez que vamos fazer isso. Acho que é um marco que pode nos levar a outro patamar que nenhum outro clube do Brasil e do mundo pode chegar - afirmou, antes de complementar:

- O ingresso desse jogo, no Maracanã, seria de R$ 30. Vamos cobrar R$ 10 para o torcedor que vai poder ver com sua família - finalizou o VP Rodrigo Tostes.

Para o torcedor que estiver fora do Brasil, o custo da partida será de 8 dólares.

Também no domingo, às 16h, Fluminense e Botafogo se enfrentam na outra semi da Taça Rio. O Flamengo, campeão da Taça Guanabara e dono da melhor campanha geral, conquistará o Carioca direto se vencer o segundo turno.

A Medida Provisória nº 984, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 18, alterou as regras sobre os direitos de transmissão no Brasil, garantindo ao clube mandante a condição de negociá-los da forma que melhor entender, incluindo uma transmissão por conta própria. A primeira experiência do Fla foi na última quarta-feira, quando passou, com imagens, a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista em seu canal no Youtube, a FlaTV, alcançando números expressivos.