Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo anuncia transmissão paga, pela FlaTV, da semifinal da Taça Rio

Torcedores que desejarem assistir à partida do Flamengo contra o Volta Redonda, neste domingo, terão que pagar R$ 10,00...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 23:39

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 23:39

Crédito: Flamengo enfrenta o Volta Redonda neste domingo por um lugar na final da Taça Rio (F: Alexandre Vidal / Flamengo
A transmissão da FlaTV do próximo domingo, da partida entre Flamengo e Volta Redonda pela semifinal da Taça Rio, não será gratuita. O clube, em parceria com a plataforma MyCujoo, anunciou que o torcedor terá que pagar R$ 10,00 para assistir ao jogo. Os sócios-torcedores do clube poderão ver a partida sem custos extras. Os times entram em campo, no Estádio do Maracanã, às 16h.
Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças do Flamengo, confirmou a informação nesta sexta-feira, em entrevista ao canal oficial do clube da Gávea.
- Queria comunicar e pedir o apoio de todo mundo. O Flamengo precisa muito buscar e mostrar quanto vale o jogo dele, precisa de novas receitas e encarar o mundo digital com novas oportunidades. Vamos fazer o jogo de domingo através da plataforma de streaming. É a primeira vez que vamos fazer isso. Acho que é um marco que pode nos levar a outro patamar que nenhum outro clube do Brasil e do mundo pode chegar - afirmou, antes de complementar:
- O ingresso desse jogo, no Maracanã, seria de R$ 30. Vamos cobrar R$ 10 para o torcedor que vai poder ver com sua família - finalizou o VP Rodrigo Tostes.
Para o torcedor que estiver fora do Brasil, o custo da partida será de 8 dólares.
Também no domingo, às 16h, Fluminense e Botafogo se enfrentam na outra semi da Taça Rio. O Flamengo, campeão da Taça Guanabara e dono da melhor campanha geral, conquistará o Carioca direto se vencer o segundo turno.
A Medida Provisória nº 984, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 18, alterou as regras sobre os direitos de transmissão no Brasil, garantindo ao clube mandante a condição de negociá-los da forma que melhor entender, incluindo uma transmissão por conta própria. A primeira experiência do Fla foi na última quarta-feira, quando passou, com imagens, a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista em seu canal no Youtube, a FlaTV, alcançando números expressivos.
A decisão da diretoria do Flamengo teve desdobramentos, com a Globo rescindindo o contrato com a Ferj e demais clubes. A emissora também anunciou que não transmitirá mais as partidas do Campeonato Carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados