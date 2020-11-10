A campanha eleitoral 2020 tem mais emoção em alguns municípios, mais monotonia em outros, mas todos os candidatos sofreram, ou ao menos deveriam ter sofrido, as restrições impostas por medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Após um festival de aglomerações, como a reportagem de A Gazeta registrou, o governo do Estado e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) proibiram atos como comícios e passeatas.
Na última semana antes do dia da votação (domingo 15 de novembro), no entanto, os candidatos da Grande Vitória estão de volta às ruas. Alguns recuperados da Covid-19. E, desta vez, priorizando carros de som, trios elétricos e carreatas em vez do corpo a corpo mais tradicional.
Eleições 2020 na reta final na Grande Vitória - carro de som, carreata e ataques
No último fim de semana, esses atos já aconteceram para a irritação de quem não gosta de barulho e o ritmo deve seguir até a véspera da eleição. Mas há outras estratégias em jogo, talvez menos evidentes.
A briga por uma vaga no segundo turno também marca os últimos dias da corrida pelas prefeituras. Com a exceção da Serra, que sinaliza para um resultado já no próximo domingo (15), nas outras três principais cidades da Grande Vitória a disputa deve ser decidida somente no dia 29 de novembro.
Diante desse cenário, os ataques entre candidatos, já presentes na campanha em Vitória, podem ganhar espaço em outros municípios. Confira as estratégias dos candidatos que aparecem melhor posicionados nas últimas pesquisas Ibope nas quatro maiores cidades do Estado:
VITÓRIA
Na Capital, a guerra polarizada na propaganda eleitoral dos deputados Fabrício Gandini (Cidadania) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) deve se arrastar pelos próximos dias. Eles também devem aumentar a presença nas ruas.
No caso de Gandini, a ideia é correr atrás do tempo perdido, já que ele ficou 10 dias em isolamento após ter sido diagnosticado com Covid-19.
"Tanto nos programas de TV quanto nas ações de rua, a estratégia é focar o pedido do voto. Vamos defender e reforçar nossas propostas", diz o candidato. Gandini passou pela Grande São Pedro na segunda-feira (09) em um trio elétrico. Durante a semana, a campanha vai a outras regiões da cidade.
Pazolini também vai intensificar as visitas a bairros da Capital em trajetos de carro. "A campanha seguirá presente nas comunidades, dialogando com os moradores e apresentando propostas reais e possíveis para a cidade", afirmou o candidato, por meio de nota.
O ex-prefeito João Coser (PT), que tem dado destaque aos feitos de suas gestões (2005-2012), vai continuar trabalhando nessa linha. Ele também vai fazer bandeiraços, além de caminhadas e atividades no trio elétrico. No sábado (14), uma carreata vai marcar o encerramento da campanha para o primeiro turno.
"Vamos continuar com nossas atividades de rua. Para evitar aglomeração estamos utilizando um trio elétrico e, quando fazemos caminhadas, estão sendo com número reduzido de pessoas, com todas elas utilizando máscaras e fazendo uso constante do álcool para higienizar as mãos", ressaltou o petista.
VILA VELHA
Em Vila Velha, alguns candidatos já trabalham pensando nos próximos 14 dias de campanha. É o caso de Neucimar Fraga (PSD). Ex-prefeito de Vila Velha, ele afirma que o foco é o segundo turno.
"Assim que liberado, eu voltarei para o trio elétrico. Enquanto isso, intensificamos ações nas redes sociais. Temos que estar preparados para o segundo turno, porque acredito que estaremos lá."
Neucimar foi diagnosticado com Covid-19 na última semana e só deve voltar a cumprir agenda presencial na próxima quinta-feira (12), três dias antes do pleito. Enquanto isso, o vice na chapa, Ricardo Chiabai (Cidadania), que também foi diagnosticado com a doença, mas já se recuperou, e o deputado estadual Doutor Hércules (MDB) assumem as ações presenciais da campanha.
Max Filho (PSDB) vai continuar destacando obras da atual gestão e o apoio do governo estadual. Além disso, o atual prefeito, que também testou positivo para o novo coronavírus, mas já foi liberado pelos médicos, vai apostar na sua imagem nas ruas.
Vamos privilegiar na agenda a minha exposição, já que eu fiquei alguns dias fora de circulação. Vou andar em cima do trio, visitando regiões e fazendo reuniões com lideranças, declarou Max.
Minar a candidatura de nomes que já passaram pela prefeitura, especialmente a de Max Filho, é uma das estratégias do vereador Arnaldinho Borgo (Podemos). O candidato busca uma vaga no segundo turno e visa crescer em cima da rejeição apresentada por políticos conhecidos da cidade.
Arnaldinho já vinha intensificando a campanha nas ruas e isso vai aumentar nessa reta final. "Vamos apostar em passeios no trio, conversas com a população. Essa semana será importante para conquistar votos e chegar ao segundo turno", afirmou.
CARIACICA
Com uma situação ainda muito indefinida, a estratégia de alguns candidatos em Cariacica é apostar em atos de campanha ao lado de seus padrinhos políticos.
No caso de Sandro Locutor (PROS), ele contará com a ajuda do deputado federal Amaro Neto (Republicanos). O parlamentar vai dedicar praticamente a semana inteira para atuar na cidade e conquistar votos para o candidato em Cariacica. Além de percursos no trio elétrico, eles vão realizar visitas em bairros.
Já Célia Tavares (PT) terá o deputado federal e ex-prefeito de Cariacica Helder Salomão (PT) ao lado para cumprir a agenda eleitoral. Eles também vão visitar moradores e participar de conversas com a população.
A presença do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) nos atos da campanha de Euclério Sampaio (DEM) ainda é incerta. A assessoria do candidato afirma que o parlamentares têm trabalho juntos, mas Marcelo Santos tem aparecido pouco ao lado do colega de Assembleia. Já nesta terça-feira (10), no entanto, Marcelo apareceu, ao menos em vídeo, ao lado de Euclério, juntamente com o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). O vídeo foi compartilhado por Euclério no WhatsApp.
Euclério afirmou que sua estratégia não inclui ataques a outros candidatos e que vai às ruas apresentar propostas e pedir votos. Ele deve encerrar a campanha em Jardim América, bairro onde nasceu e mora.
O candidato Dr Helcio se agarra às carreatas nesta reta final, "para ganhar tempo e conseguir atingir o maior número de bairros possível". Ele também aposta em encontros com lideranças de diferentes bairros da cidades para multiplicar votos.
SERRA
Único município em que pesquisa Ibope, divulgada em 19 de outubro, mostrou ampla vantagem de um candidato na disputa pela prefeitura, já no primeiro turno, a Serra também contará com a intensificação da campanha.
O deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT), que aparece como favorito na disputa, vai se dividir entre atos no trio elétrico e conversas pelo telefone e nas redes sociais. Na agenda também estão visitas às comunidades e reuniões com lideranças comunitárias.
Já os esforços da campanha do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) se concentram em caminhadas pelos bairros para conversar com o eleitor. Apesar de bem distante de Vidigal nas pesquisas, o parlamentar aparece em segundo nas intenções de voto.