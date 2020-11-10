Em Vila Velha, Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) apostam no uso de trios elétricos Crédito: Montagem A Gazeta

Na última semana antes do dia da votação (domingo 15 de novembro), no entanto, os candidatos da Grande Vitória estão de volta às ruas. Alguns recuperados da Covid-19. E, desta vez, priorizando carros de som, trios elétricos e carreatas em vez do corpo a corpo mais tradicional.

Your browser does not support the audio element. Eleições 2020 na reta final na Grande Vitória - carro de som, carreata e ataques

No último fim de semana, esses atos já aconteceram  para a irritação de quem não gosta de barulho  e o ritmo deve seguir até a véspera da eleição. Mas há outras estratégias em jogo, talvez menos evidentes.

A briga por uma vaga no segundo turno também marca os últimos dias da corrida pelas prefeituras. Com a exceção da Serra, que sinaliza para um resultado já no próximo domingo (15), nas outras três principais cidades da Grande Vitória a disputa deve ser decidida somente no dia 29 de novembro.

Diante desse cenário, os ataques entre candidatos, já presentes na campanha em Vitória , podem ganhar espaço em outros municípios. Confira as estratégias dos candidatos que aparecem melhor posicionados nas últimas pesquisas Ibope nas quatro maiores cidades do Estado:

VITÓRIA

"Tanto nos programas de TV quanto nas ações de rua, a estratégia é focar o pedido do voto. Vamos defender e reforçar nossas propostas", diz o candidato. Gandini passou pela Grande São Pedro na segunda-feira (09) em um trio elétrico. Durante a semana, a campanha vai a outras regiões da cidade.

Fabrício Gandini (Cidadania) em campanha em trio elétrico Crédito: Diego Alves

Pazolini também vai intensificar as visitas a bairros da Capital em trajetos de carro. "A campanha seguirá presente nas comunidades, dialogando com os moradores e apresentando propostas reais e possíveis para a cidade", afirmou o candidato, por meio de nota.

A vice Capitã Estéfane (Republicanos) e o candidato a prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) em campanha Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

O ex-prefeito João Coser (PT), que tem dado destaque aos feitos de suas gestões (2005-2012), vai continuar trabalhando nessa linha. Ele também vai fazer bandeiraços, além de caminhadas e atividades no trio elétrico. No sábado (14), uma carreata vai marcar o encerramento da campanha para o primeiro turno.

"Vamos continuar com nossas atividades de rua. Para evitar aglomeração estamos utilizando um trio elétrico e, quando fazemos caminhadas, estão sendo com número reduzido de pessoas, com todas elas utilizando máscaras e fazendo uso constante do álcool para higienizar as mãos", ressaltou o petista.

A vice Jackeline Rocha (PT) e o candidato a prefeito João Coser (PT) em visita a comunidades Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

VILA VELHA

Em Vila Velha, alguns candidatos já trabalham pensando nos próximos 14 dias de campanha. É o caso de Neucimar Fraga (PSD). Ex-prefeito de Vila Velha, ele afirma que o foco é o segundo turno.

"Assim que liberado, eu voltarei para o trio elétrico. Enquanto isso, intensificamos ações nas redes sociais. Temos que estar preparados para o segundo turno, porque acredito que estaremos lá."

Neucimar intensifica ações nas redes sociais enquanto cumpre isolamento por causa da Covid-19 Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Max Filho (PSDB) vai continuar destacando obras da atual gestão e o apoio do governo estadual. Além disso, o atual prefeito, que também testou positivo para o novo coronavírus, mas já foi liberado pelos médicos, vai apostar na sua imagem nas ruas.

Vamos privilegiar na agenda a minha exposição, já que eu fiquei alguns dias fora de circulação. Vou andar em cima do trio, visitando regiões e fazendo reuniões com lideranças, declarou Max.

Max Filho (PSDB) em campanha em Vila Velha Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Minar a candidatura de nomes que já passaram pela prefeitura, especialmente a de Max Filho, é uma das estratégias do vereador Arnaldinho Borgo (Podemos). O candidato busca uma vaga no segundo turno e visa crescer em cima da rejeição apresentada por políticos conhecidos da cidade.

Arnaldinho já vinha intensificando a campanha nas ruas e isso vai aumentar nessa reta final. "Vamos apostar em passeios no trio, conversas com a população. Essa semana será importante para conquistar votos e chegar ao segundo turno", afirmou.

Arnaldinho Borgo (Podemos) e o vice Victor Linhalis (Solidariedade) em passeio no trio elétrico Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

CARIACICA

Com uma situação ainda muito indefinida, a estratégia de alguns candidatos em Cariacica é apostar em atos de campanha ao lado de seus padrinhos políticos.

No caso de Sandro Locutor (PROS), ele contará com a ajuda do deputado federal Amaro Neto (Republicanos) . O parlamentar vai dedicar praticamente a semana inteira para atuar na cidade e conquistar votos para o candidato em Cariacica. Além de percursos no trio elétrico, eles vão realizar visitas em bairros.

Já Célia Tavares (PT) terá o deputado federal e ex-prefeito de Cariacica Helder Salomão (PT) ao lado para cumprir a agenda eleitoral. Eles também vão visitar moradores e participar de conversas com a população.

A presença do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) nos atos da campanha de Euclério Sampaio (DEM) ainda é incerta. A assessoria do candidato afirma que o parlamentares têm trabalho juntos, mas Marcelo Santos tem aparecido pouco ao lado do colega de Assembleia. Já nesta terça-feira (10), no entanto, Marcelo apareceu, ao menos em vídeo, ao lado de Euclério, juntamente com o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). O vídeo foi compartilhado por Euclério no WhatsApp.

Euclério afirmou que sua estratégia não inclui ataques a outros candidatos e que vai às ruas apresentar propostas e pedir votos. Ele deve encerrar a campanha em Jardim América, bairro onde nasceu e mora.

O candidato Dr Helcio se agarra às carreatas nesta reta final, "para ganhar tempo e conseguir atingir o maior número de bairros possível". Ele também aposta em encontros com lideranças de diferentes bairros da cidades para multiplicar votos.

SERRA

O deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) , que aparece como favorito na disputa, vai se dividir entre atos no trio elétrico e conversas pelo telefone e nas redes sociais. Na agenda também estão visitas às comunidades e reuniões com lideranças comunitárias.