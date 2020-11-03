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Eleições 2020

Candidato a prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga está com Covid-19

Candidato pelo PSD estava em isolamento desde sábado (31), quando o vice da chapa, Ricardo Chiabai (Cidadania), teve o diagnóstico da doença provocada pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 11:48

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:48

Candidato a prefeito
Neucimar Fraga, candidato a prefeito de Vila Velha, está com Covid-19 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O candidato a prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD) está com Covid-19. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do ex-prefeito do município canela-verde na manhã desta terça-feira (03). Neucimar estava em isolamento desde o último sábado (31), quando o vice da chapa dele, Ricardo Chiabai (Cidadania), teve o diagnóstico da doença.
Conforme informações da assessoria, o candidato está bem e com sintomas leves. "Neucimar está se sentindo bem, com sintomas leves e dando continuidade à campanha eleitoral de forma digital, pelas redes sociais e por videoconferências", diz o comunicado.
Além de Neucimar e Chiabai, o atual prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição, Max Filho (PSDB), também está com a doença. Em Vitória, o deputado estadual e candidato à prefeitura Fabrício Gandini (Cidadania), o vice da chapa dele, Nathan Medeiros (PSL), o atual prefeito, Luciano Rezende (Cidadania), e o vereador Denninho (Cidadania) também testaram positivo para Covid-19 nos últimos dias.
Desde o início da campanha, no dia 27 de setembro, já são 11 os políticos do Espírito Santo que estiveram envolvidos em atividades voltadas às eleições 2020 e testaram positivo para a doença. Além dos que já foram citados, Sandro Locutor (PROS), candidato em CariacicaIracy Baltar (Republicanos), prefeita de Montanha e candidata à reeleição; Subtenente Assis (PTB), candidato a prefeito de Cariacica;  e o deputado federal Felipe Rigoni (PSB) já confirmaram diagnósticos.
Desde as convenções partidárias, em agosto, o cenário visto nos encontros era de aglomeração e descumprimento dos protocolos de saúde, como falta do uso de máscara. Na semana passada, A Gazeta mostrou imagens de atividades de campanhas eleitorais, tanto na Grande Vitória quanto no interior do Estado, que registram o mesmo descuido: comícios, passeatas e desrespeito ao distanciamento social.
Comícios e passeatas, inclusive, seguem proibidos em todo o Estado por decreto estadual. Na última sexta-feira (30), o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes (PCdoB), anunciou em uma entrevista coletiva que o governo estadual vai pedir ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que "se envolva", também proibindo atividades de campanha que promova aglomerações.
Até o momento, no entanto, o que tem se visto é um "jogo de empurra" da responsabilidade de fiscalização por parte dos órgãos de controle.

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