Contaminada pelo novo coronavírus, Iracy Baltar (Republicanos), 65 anos, prefeita do município de Montanha, no Norte do Espírito Santo, segue internada na UTI de um hospital particular, em São Mateus. De acordo com o boletim médico da política, divulgado na tarde desta segunda-feira (2), ela apresenta melhora clínica em relação às últimas 48h.
O boletim destacou ainda que ela recebe oxigênio suplementar por cânula nasal e está lúcida e orientada.
Iracy também é candidata à reeleição à prefeitura. Na tarde da última sexta-feira (30), ela deu entrada no hospital, após piora clínica, com um quadro de falta de ar leve. No sábado (31), ela apresentou um quadro de pneumonia viral leve causada pela Covid-19 e foi para o leito de UTI.
Com Covid-19, prefeita de Montanha apresenta melhora mas segue na UTI
Anteriormente a equipe informou que existia a expectativa de que a prefeita tivesse alta da UTI até esta segunda-feira, o que não aconteceu.