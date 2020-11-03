A "Covid-19 eleitoral" no ES expõe o contágio do mau exemplo

Kit eleições 2020: documento, álcool em gel, caneta e máscara Crédito: Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Não vale nem a pena citar os nomes de candidatos e de políticos que, desde a semana passada, estão divulgando em sequência terem testado positivo para a doença. Isso porque o resultado positivo não redime os que estão saudáveis e também têm se exposto ao risco, basta conferir os vídeos e as fotos divulgados pela maioria, como material oficial.

As atividades das campanhas municipais em terras capixabas tornaram-se verdadeiros "covidários", neologismo que já caiu no gosto popular para definir espaços nos quais a irresponsabilidade das pessoas é propícia à disseminação do vírus. A irresponsabilidade, nesses casos, recai sobre pessoas que almejam cargos eletivos nos quais serão modelos de comportamento para os munícipes. Mas já estão queimando a largada.

Os candidatos a prefeito ou a vereador precisam se lembrar que, caso passem pelo crivo popular neste mês de novembro, assumirão seus postos com a pandemia ainda nos calcanhares, isso em uma perspectiva otimista. Como serão capazes de liderar medidas duras, dando esse exemplo nas campanhas? O Espírito Santo conseguiu frear o contágio nos últimos meses, mas o relaxamento que tem sido testemunhado em todos os setores sociais traz consigo um risco de recrudescimento que não pode ser desconsiderado, acima de tudo por quem ficará responsável pela administração municipal.