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Eleições 2020

Candidatos, vereadores de Vitória e Vila Velha são confirmados com Covid-19

Ricardo Chiabai, de Vila Velha, e Denninho Silva, de Vitória, anunciaram que testaram positivo para a doença. Pelo menos outros seis políticos da Grande Vitória também foram infectados nos últimos dias

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 14:43
Vereador de Vila Velha, Ricardo Chiabai (Cidadania), e vereador de Vitória, Denninho Silva (Cidadania), estão com coronavírus
O vereador de Vila Velha Ricardo Chiabai (Cidadania)  e o vereador de Vitória  Denninho Silva (Cidadania) estão com coronavírus Crédito: Montagem/A Gazeta
Após ao menos cinco políticos, principalmente nos municípios da Grande Vitória, testarem positivo para Covid-19 nos últimos dias, mais dois vereadores do partido Cidadania (ex-PPS), um de Vila Velha e um de Vitória, confirmaram ter sido infectados pelo novo coronavírus neste sábado (31). Ricardo Chiabai, que disputa como vice na chapa de Neucimar Fraga (PSD), em Vila Velha, e Denninho Silva (Cidadania), que concorre à reeleição para a Câmara da Capital, comunicaram que se sentiram mal durante a semana e estão com a doença.
Chiabai afirmou, via assessoria, que se submeteu ao exame após se sentir mal durante a semana e que estava afastado das agendas nos últimos dias. Por terem tido contato recente, o candidato Neucimar Fraga também decidiu suspender temporariamente a participação nas atividades deste final de semana, para não colocar as pessoas em risco. Agora, a campanha será intensificada nas redes sociais.
Já Denninho publicou em suas redes que precisou ser internado. "Há 10 dias passando mal, 7 dias sem dormir, muita dor no corpo, imunidade baixa, febre, dificuldade para respirar, fui diagnosticado com essa doença. Neste momento, estou internado. Minha esposa e filhas estão isoladas e bem. Peço que orem pela minha saúde", disse. No final da tarde deste sábado, a assessoria do candidato publicou, na página dele, que ele precisou ser transferido para a UTI.  
Na última semana, o candidato participou de caminhadas por bairros de Vitória com um grande grupo de pessoas, sem respeitar o distanciamento e sem usar máscara. Com ele esteve o candidato a prefeito de Vitória pelo Cidadania, Fabrício Gandini, que também testou positivo para Covid-19 nesta semana. 
Vereador Denninho Silva e o candidato a prefeito, Fabrício Gandini, em caminhada de campanha Crédito: Reprodução/Instagram

FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE

No momento, ainda há por parte das autoridades do Espírito Santo um jogo de empurra entre governo do Estado, prefeituras da Grande Vitória, Ministério Público Estadual e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), sobre a quem cabe coibir os atos de campanha, como comícios e passeatas.

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Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (30), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou que o governo iria "recomendar ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que outros Poderes 'se envolvam'", e pedir que a Justiça Eleitoral também proíba as atividades.
No entanto, mesmo sem a determinação do TRE, o decreto do governador de 19 de setembro é uma norma e já está valendo. Ainda que autorizados pela Justiça Eleitoral desde o fim do mês passado, eventos como comícios estão inclusos nas atividades com público que seguem proibidas pelo governo estadual, para evitar aglomerações e frear a contaminação pelo novo coronavírus. A regra foi definida no início da pandemia, reforçada em setembro e continua mantida.

VEJA QUEM SÃO OS POLÍTICOS CONFIRMADOS COM CORONAVÍRUS, NOS ÚLTIMOS DIAS:

  • Sandro Locutor (PROS): candidato a prefeito em Cariacica
  • Fabrício Gandini (Cidadania): candidato a prefeito de Vitória
  • Max Filho (PSDB): prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição  
  • Luciano Rezende (Cidadania): prefeito de Vitória
  • Felipe Rigoni (PSB): deputado federal
  • Denninho Silva (Cidadania): vereador de Vitória e candidato à reeleição
  • Ricardo Chiabai (Cidadania): vereador de Vila Velha e candidato a vice, na chapa de Neucimar Fraga

  • Suspeita de Covid-19: Subtenente Assis (PTB), candidato a prefeito de Cariacica 

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