Candidatos, vereadores de Vitória e Vila Velha são confirmados com Covid-19

O vereador de Vila Velha Ricardo Chiabai (Cidadania) e o vereador de Vitória Denninho Silva (Cidadania) estão com coronavírus Crédito: Montagem/A Gazeta

Chiabai afirmou, via assessoria, que se submeteu ao exame após se sentir mal durante a semana e que estava afastado das agendas nos últimos dias. Por terem tido contato recente, o candidato Neucimar Fraga também decidiu suspender temporariamente a participação nas atividades deste final de semana, para não colocar as pessoas em risco. Agora, a campanha será intensificada nas redes sociais.

Já Denninho publicou em suas redes que precisou ser internado. "Há 10 dias passando mal, 7 dias sem dormir, muita dor no corpo, imunidade baixa, febre, dificuldade para respirar, fui diagnosticado com essa doença. Neste momento, estou internado. Minha esposa e filhas estão isoladas e bem. Peço que orem pela minha saúde", disse. No final da tarde deste sábado, a assessoria do candidato publicou, na página dele, que ele precisou ser transferido para a UTI.

Na última semana, o candidato participou de caminhadas por bairros de Vitória com um grande grupo de pessoas, sem respeitar o distanciamento e sem usar máscara. Com ele esteve o candidato a prefeito de Vitória pelo Cidadania, Fabrício Gandini, que também testou positivo para Covid-19 nesta semana.

Vereador Denninho Silva e o candidato a prefeito, Fabrício Gandini, em caminhada de campanha Crédito: Reprodução/Instagram

FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (30), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou que o governo iria "recomendar ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que outros Poderes 'se envolvam'", e pedir que a Justiça Eleitoral também proíba as atividades.

No entanto, mesmo sem a determinação do TRE, o decreto do governador de 19 de setembro é uma norma e já está valendo. Ainda que autorizados pela Justiça Eleitoral desde o fim do mês passado, eventos como comícios estão inclusos nas atividades com público que seguem proibidas pelo governo estadual, para evitar aglomerações e frear a contaminação pelo novo coronavírus. A regra foi definida no início da pandemia, reforçada em setembro e continua mantida.

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