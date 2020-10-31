Candidatos, vereadores de Vitória e Vila Velha são confirmados com Covid-19

Após ao menos cinco políticos, principalmente nos municípios da Grande Vitória, testarem positivo para Covid-19 nos últimos dias, mais dois vereadores do partido Cidadania (ex-PPS), um de Vila Velha e um de Vitória, confirmaram ter sido infectados pelo novo coronavírus neste sábado (31). Ricardo Chiabai, que disputa como vice na chapa de Neucimar Fraga (PSD), em Vila Velha, e Denninho Silva (Cidadania), que concorre à reeleição para a Câmara da Capital, comunicaram que se sentiram mal durante a semana e estão com a doença.
Chiabai afirmou, via assessoria, que se submeteu ao exame após se sentir mal durante a semana e que estava afastado das agendas nos últimos dias. Por terem tido contato recente, o candidato Neucimar Fraga também decidiu suspender temporariamente a participação nas atividades deste final de semana, para não colocar as pessoas em risco. Agora, a campanha será intensificada nas redes sociais.
Já Denninho publicou em suas redes que precisou ser internado. "Há 10 dias passando mal, 7 dias sem dormir, muita dor no corpo, imunidade baixa, febre, dificuldade para respirar, fui diagnosticado com essa doença. Neste momento, estou internado. Minha esposa e filhas estão isoladas e bem. Peço que orem pela minha saúde", disse. No final da tarde deste sábado, a assessoria do candidato publicou, na página dele, que ele precisou ser transferido para a UTI.
Na última semana, o candidato participou de caminhadas por bairros de Vitória com um grande grupo de pessoas, sem respeitar o distanciamento e sem usar máscara. Com ele esteve o candidato a prefeito de Vitória pelo Cidadania, Fabrício Gandini, que também testou positivo para Covid-19 nesta semana.
FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE
No momento, ainda há por parte das autoridades do Espírito Santo um jogo de empurra entre governo do Estado, prefeituras da Grande Vitória, Ministério Público Estadual e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), sobre a quem cabe coibir os atos de campanha, como comícios e passeatas.
Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (30), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou que o governo iria "recomendar ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que outros Poderes 'se envolvam'", e pedir que a Justiça Eleitoral também proíba as atividades.
No entanto, mesmo sem a determinação do TRE, o decreto do governador de 19 de setembro é uma norma e já está valendo. Ainda que autorizados pela Justiça Eleitoral desde o fim do mês passado, eventos como comícios estão inclusos nas atividades com público que seguem proibidas pelo governo estadual, para evitar aglomerações e frear a contaminação pelo novo coronavírus. A regra foi definida no início da pandemia, reforçada em setembro e continua mantida.
VEJA QUEM SÃO OS POLÍTICOS CONFIRMADOS COM CORONAVÍRUS, NOS ÚLTIMOS DIAS:
- Sandro Locutor (PROS): candidato a prefeito em Cariacica
- Fabrício Gandini (Cidadania): candidato a prefeito de Vitória
- Max Filho (PSDB): prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição
- Luciano Rezende (Cidadania): prefeito de Vitória
- Felipe Rigoni (PSB): deputado federal
- Denninho Silva (Cidadania): vereador de Vitória e candidato à reeleição
- Ricardo Chiabai (Cidadania): vereador de Vila Velha e candidato a vice, na chapa de Neucimar Fraga
- Suspeita de Covid-19: Subtenente Assis (PTB), candidato a prefeito de Cariacica