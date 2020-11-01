Prefeita de Montanha é levada para UTI após piora em quadro de Covid-19

Iracy Baltar, 65 anos, é prefeita de Montanha e candidata à reeleição Crédito: Iracy Baltar/Facebook

Na tarde da última sexta-feira (30), ela deu entrada no hospital, após piora clínica, com um quadro de falta de ar leve. De acordo com um boletim da assessoria, publicado em uma rede social de Iracy, a prefeita está lúcida e orientada.

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A nota ainda informou que há a expectativa de que a prefeita tenha alta até esta segunda-feira (2). [Ela] Recebe, no momento, oxigênio suplementar por cânula nasal e seu quadro se mantém estável, informava o boletim.