Iracy Baltar (Republicanos), 65 anos, prefeita do município de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo, foi internada na UTI do Hospital Meridional, em São Mateus, no último sábado (31). Ela apresenta um quadro de pneumonia viral leve causada pela Covid-19. Iracy também é candidata à reeleição à prefeitura.
Na tarde da última sexta-feira (30), ela deu entrada no hospital, após piora clínica, com um quadro de falta de ar leve. De acordo com um boletim da assessoria, publicado em uma rede social de Iracy, a prefeita está lúcida e orientada.
Prefeita de Montanha é levada para UTI após piora em quadro de Covid-19
A nota ainda informou que há a expectativa de que a prefeita tenha alta até esta segunda-feira (2). [Ela] Recebe, no momento, oxigênio suplementar por cânula nasal e seu quadro se mantém estável, informava o boletim.
A qualquer momento esta reportagem poderá ser atualizada com mais informações sobre o quadro de saúde de Iracy Baltar.